Prediksi Skor Jerman vs Yunani: Rekor Kandang Jadi Modal Die Mannschaft Raih Kemenangan

JawaPos.com - Timnas Jerman akan menghadapi Yunani pada matchday kedua Grup 2 UEFA Nations League A 2026/27 di WWK Arena, Augsburg, Senin (28/9) dini hari WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Jerman untuk meraih kemenangan pertama sejak Jurgen Klopp menangani Die Mannschaft.

Pada pertandingan pembuka, Jerman harus puas bermain imbang 1-1 melawan Belanda.

Hasil imbang di Amsterdam membuat Jerman belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.

Sebelumnya, mereka juga mengalami dua kekalahan pada rangkaian pertandingan internasional sebelum bermain seri melawan Belanda.

Klopp kini mendapat tugas untuk membawa Jerman kembali menemukan konsistensi.

Pertandingan melawan Yunani menjadi bagian penting dari proses tersebut, terlebih Die Mannschaft sedang menjalani perubahan besar dalam komposisi skuad.

Pelatih asal Jerman itu melakukan sejumlah perubahan untuk jeda internasional kali ini.