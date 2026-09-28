Jurgen Klopp Kecewa Berat Timnas Jerman Kalah, Pelatih Yunani Ivan Jovanovic Ungkap Suka Cita

Pelatih timnas Jerman Jurgen Klopp. (Timnas Jerman)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Jerman Jurgen Klopp kecewa berat tim asuhannya menelan kekalahan kontra Timnas Yunani pada pertandingan Grup B Liga 1 UEFA Nations League di Stadion WWK Arena, Augsburg, Minggu (27/9) waktu setempat.
”Begitulah sepak bola. Hasil imbang dalam pertandingan malam ini sebenarnya bisa saya terima, tetapi kekalahan, itu terasa pahit,” ungkap Jurgen Klopp, dikutip dari laman resmi UEFA seperti dilansir dari Antara, Senin (28/9).
Pada pertandingan itu, Jerman menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1 dari Yunani akibat gol semata wayang gelandang Dimitrios Kourbelis pada menit ke-74.
Hasil tersebut sekaligus menjadi sejarah bagi Yunani yang sebelumnya sama sekali belum pernah merasakan kemenangan atas Jerman sepanjang pertemuan kedua tim.
Klopp menilai Joshua Kimmich serta kolega tidak layak mendapatkan kekalahan pada pertandingan ini berdasar permainan yang ditunjukkan Jerman sepanjang pertandingan.
Mantan pelatih Liverpool itu mengatakan, Yunani menjalankan rencana mereka dengan sempurna sehingga dapat mencuri tiga poin dari Jerman.
”Yunani punya rencana untuk pertandingan malam ini. Kami harus lebih yakin dengan apa yang kami lakukan. Dan saat itulah, segalanya akan berjalan dengan baik,” tegas Klopp.
Kekalahan itu membuat Jerman berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup B Liga 1 UEFA Nations League dengan satu poin dari dua pertandingan, terpaut lima poin dari Yunani di posisi pertama.
Selanjutnya Jerman akan kembali berlaga pada pertandingan Grup B Liga 1 UEFA Nations League dengan menjamu Serbia di Stadion Allianz Arena, Muenchen, Kamis (1/10) waktu setempat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022