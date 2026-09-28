Jurgen Klopp Kecewa Berat Timnas Jerman Kalah, Pelatih Yunani Ivan Jovanovic Ungkap Suka Cita

JawaPos.com - Pelatih Timnas Jerman Jurgen Klopp kecewa berat tim asuhannya menelan kekalahan kontra Timnas Yunani pada pertandingan Grup B Liga 1 UEFA Nations League di Stadion WWK Arena, Augsburg, Minggu (27/9) waktu setempat.

”Begitulah sepak bola. Hasil imbang dalam pertandingan malam ini sebenarnya bisa saya terima, tetapi kekalahan, itu terasa pahit,” ungkap Jurgen Klopp, dikutip dari laman resmi UEFA seperti dilansir dari Antara, Senin (28/9).

Pada pertandingan itu, Jerman menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1 dari Yunani akibat gol semata wayang gelandang Dimitrios Kourbelis pada menit ke-74.

Hasil tersebut sekaligus menjadi sejarah bagi Yunani yang sebelumnya sama sekali belum pernah merasakan kemenangan atas Jerman sepanjang pertemuan kedua tim.

Klopp menilai Joshua Kimmich serta kolega tidak layak mendapatkan kekalahan pada pertandingan ini berdasar permainan yang ditunjukkan Jerman sepanjang pertandingan.

Mantan pelatih Liverpool itu mengatakan, Yunani menjalankan rencana mereka dengan sempurna sehingga dapat mencuri tiga poin dari Jerman.

Baca Juga:Rui Pinto Ungkit Lagi Ucapan Pelatih Manchester City Pep Guardiola 10 Tahun Lalu

”Yunani punya rencana untuk pertandingan malam ini. Kami harus lebih yakin dengan apa yang kami lakukan. Dan saat itulah, segalanya akan berjalan dengan baik,” tegas Klopp.

Kekalahan itu membuat Jerman berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup B Liga 1 UEFA Nations League dengan satu poin dari dua pertandingan, terpaut lima poin dari Yunani di posisi pertama.