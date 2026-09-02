EFL Kritik UEFA karena Jadwal Liga Champions Memaksa Tiga Laga Domestik Diubah

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JawaPos.com - Konflik jadwal antara kompetisi Eropa dan domestik kembali menjadi sorotan. Liga Sepak Bola Inggris (EFL) menuduh UEFA "tidak mau bekerja sama" setelah jadwal pertandingan Liga Champions memaksa mereka mengubah tiga laga domestik.
Masalah bermula ketika UEFA mengumumkan pertandingan Liverpool kontra Atletico Madrid akan dimainkan pada 9 September, tanggal yang sebelumnya sudah digunakan untuk sejumlah pertandingan kompetisi domestik.
Everton dan Wolves sejatinya dijadwalkan bertemu pada putaran ketiga Carabao Cup di tanggal tersebut. Namun, karena Liverpool juga harus memainkan laga kandang Liga Champions pada malam yang sama, pertandingan tersebut tidak bisa berjalan sesuai jadwal awal. Situasi itu akhirnya memicu perubahan terhadap tiga pertandingan.
EFL Kecewa dengan Sikap UEFA
Melansir ESPN, EFL mengaku telah bertemu dengan pejabat UEFA pada Senin pagi untuk mencari solusi. Namun, menurut mereka, UEFA tidak bersedia mempertimbangkan perubahan jadwal Liverpool vs Atletico Madrid karena mempertimbangkan para suporter yang sudah melakukan perjalanan dari luar negeri.
Dalam pernyataannya, EFL menyebut keputusan tersebut sangat mengecewakan.
"EFL bertemu dengan pejabat UEFA pada Senin pagi untuk menjajaki opsi yang tersedia, namun dalam diskusi tersebut ditegaskan bahwa mereka tidak bersedia mempertimbangkan penjadwalan ulang pertandingan Liverpool vs Atlético Madrid karena dampaknya terhadap pendukung yang melakukan perjalanan dari luar negeri."
EFL juga menyoroti bahwa mereka selama beberapa musim terakhir telah melakukan berbagai penyesuaian demi mengakomodasi ekspansi kompetisi UEFA.
Perubahan tersebut antara lain membagi pertandingan putaran ketiga Carabao Cup ke dalam dua pekan serta menerapkan aturan pengundian yang bertujuan menghindari bentrokan bagi klub-klub yang tampil di Liga Champions dan Liga Europa.
Karena itu, EFL merasa frustrasi ketika UEFA tidak memberikan fleksibilitas serupa.
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