EFL Hukum Southampton karena Memata-Matai Latihan Lawan, Final Play-off Championship Berubah

Ilustrasi: Southampton memata-matai latihan musuh. (Istimewa)
JawaPos.com - Kompetisi Championship Inggris mendadak dihebohkan dengan kasus yang melibatkan Southampton. Klub berjuluk The Saints itu terbukti melakukan pengintaian terhadap sesi latihan Middlesbrough menjelang semifinal play-off promosi ke Premier League.
Kasus ini langsung memicu reaksi besar dari publik sepak bola Inggris. Setelah melakukan investigasi, pihak English Football League (EFL) memastikan Southampton bersalah dan menjatuhkan hukuman berat kepada klub tersebut.
Salah satu hukuman paling mengejutkan adalah pencoretan Southampton dari final play-off Championship.
Baca Juga:Martin Odegaard Tegaskan Gelar Juara Liga Inggris Milik Arsenal! Simak Performa Sang Kapten Bersama The Gunners
Posisi mereka kini digantikan oleh Middlesbrough, tim yang sebelumnya mereka singkirkan di babak semifinal.
Keputusan tersebut membuat peta persaingan promosi berubah total. Final play-off Championship kini akan mempertemukan Hull City melawan Middlesbrough dalam laga penentuan tiket menuju Premier League musim depan.
Tidak hanya kehilangan kesempatan promosi, Southampton juga mendapat hukuman tambahan berupa pengurangan empat poin untuk musim Championship berikutnya.
Hukuman itu diberikan sebagai bentuk pelanggaran integritas kompetisi. Dalam proses investigasi, Southampton disebut mengakui adanya aktivitas pemantauan terhadap latihan Middlesbrough. Praktik tersebut dianggap melanggar aturan fair play dan merusak sportivitas kompetisi.
Menariknya, Middlesbrough ternyata bukan satu-satunya klub yang menjadi korban. Laporan investigasi menyebut beberapa tim lain juga mengalami hal serupa, termasuk Oxford United dan Ipswich Town.
Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar di Championship dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pendukung sepak bola Inggris menilai hukuman yang diberikan EFL sudah tepat karena menyangkut integritas pertandingan dan keadilan kompetisi.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK