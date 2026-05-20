Andre Rizal Hanafi
Kamis, 21 Mei 2026 | 01.28 WIB

EFL Hukum Southampton karena Memata-Matai Latihan Lawan, Final Play-off Championship Berubah

Ilustrasi: Southampton memata-matai latihan musuh. (Istimewa)

JawaPos.com - Kompetisi Championship Inggris mendadak dihebohkan dengan kasus yang melibatkan Southampton. Klub berjuluk The Saints itu terbukti melakukan pengintaian terhadap sesi latihan Middlesbrough menjelang semifinal play-off promosi ke Premier League.

Kasus ini langsung memicu reaksi besar dari publik sepak bola Inggris. Setelah melakukan investigasi, pihak English Football League (EFL) memastikan Southampton bersalah dan menjatuhkan hukuman berat kepada klub tersebut.

Salah satu hukuman paling mengejutkan adalah pencoretan Southampton dari final play-off Championship.

Posisi mereka kini digantikan oleh Middlesbrough, tim yang sebelumnya mereka singkirkan di babak semifinal.

Keputusan tersebut membuat peta persaingan promosi berubah total. Final play-off Championship kini akan mempertemukan Hull City melawan Middlesbrough dalam laga penentuan tiket menuju Premier League musim depan.

Tidak hanya kehilangan kesempatan promosi, Southampton juga mendapat hukuman tambahan berupa pengurangan empat poin untuk musim Championship berikutnya.

Hukuman itu diberikan sebagai bentuk pelanggaran integritas kompetisi. Dalam proses investigasi, Southampton disebut mengakui adanya aktivitas pemantauan terhadap latihan Middlesbrough. Praktik tersebut dianggap melanggar aturan fair play dan merusak sportivitas kompetisi.

Menariknya, Middlesbrough ternyata bukan satu-satunya klub yang menjadi korban. Laporan investigasi menyebut beberapa tim lain juga mengalami hal serupa, termasuk Oxford United dan Ipswich Town.

Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar di Championship dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pendukung sepak bola Inggris menilai hukuman yang diberikan EFL sudah tepat karena menyangkut integritas pertandingan dan keadilan kompetisi.

