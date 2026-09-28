Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Selasa, 29 September 2026 | 03.06 WIB

Punya 80 Juta Pengikut di Instagram, Kiper Tanjung Verde Vozinha Rindu Kehidupan Lama

Penjaga gawang Tanjung Verde Vozinha di Piala Dunia 2026. (Istimewa) - Image

Penjaga gawang Tanjung Verde Vozinha di Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Kiper Tanjung Verde Vozinha mengaku kehilangan ketenangan dan privasi setelah penampilan apiknya di Piala Dunia 2026. Namanya kini dikenal luas di seluruh dunia.

Vozinha menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan mengejutkan Tanjung Verde pada debut mereka di Piala Dunia 2026. 

Penjaga gawang berusia 40 tahun itu tampil gemilang dengan mencatatkan clean sheet saat menghadapi Spanyol dan Arab Saudi. Penampilan itu membantu Tanjung Verde melaju ke babak 32 besar sebelum perjalanan mereka dihentikan Argentina dengan kekalahan 2-3.

Tanjung Verde sendiri merupakan negara kepulauan di lepas pantai barat Afrika dengan populasi sekitar 500 ribu jiwa. Keberhasilan mereka menembus fase gugur pada penampilan pertama di Piala Dunia menjadi salah satu kejutan dalam turnamen tahun ini.

Performa Vozinha bahkan masuk dalam nominasi Yashin Trophy, penghargaan untuk penjaga gawang terbaik dunia tahun ini.

Namun, popularitas yang datang setelah Piala Dunia justru membuat kehidupan pribadi Vozinha berubah drastis. Jumlah pengikutnya di Instagram melonjak dari sekitar 56.000 menjadi 28 juta.

“Saya kehilangan kedamaian dan ketenangan. Saya tidak lagi memiliki privasi,” kata Vozinha kepada surat kabar Inggris Observer dikutip dari Reuters.

Vozinha mengaku saat ini sulit melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mendapat perhatian dari publik. Saat pergi ke restoran, misalnya, selalu ada orang yang meminta berfoto atau meminta tanda tangannya.

“Ketika saya pergi ke restoran, selalu ada seseorang yang ingin berfoto dengan saya atau meminta tanda tangan. Atau yang lebih buruk, seseorang merekam saya,” ujarnya.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Alasan Vozinha Belum Debut di Colo-Colo Meski Berstatus Kiper Berpengalaman - Image
Sepak Bola Dunia

Alasan Vozinha Belum Debut di Colo-Colo Meski Berstatus Kiper Berpengalaman

Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.25 WIB

Vozinha Diizinkan Pakai Nama Julukan, Kiper Cape Verde Bisa Bela Colo Colo - Image
Sepak Bola Dunia

Vozinha Diizinkan Pakai Nama Julukan, Kiper Cape Verde Bisa Bela Colo Colo

Minggu, 2 Agustus 2026 | 23.44 WIB

Transfer Vozinha ke Colo-Colo Terancam Batal Usai RS Berkane Ajukan Tawaran Menarik pada Menit Akhir Negosiasi - Image
Sepak Bola Dunia

Transfer Vozinha ke Colo-Colo Terancam Batal Usai RS Berkane Ajukan Tawaran Menarik pada Menit Akhir Negosiasi

Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.37 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore