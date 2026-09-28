Punya 80 Juta Pengikut di Instagram, Kiper Tanjung Verde Vozinha Rindu Kehidupan Lama

JawaPos.com - Kiper Tanjung Verde Vozinha mengaku kehilangan ketenangan dan privasi setelah penampilan apiknya di Piala Dunia 2026. Namanya kini dikenal luas di seluruh dunia.

Vozinha menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan mengejutkan Tanjung Verde pada debut mereka di Piala Dunia 2026.

Penjaga gawang berusia 40 tahun itu tampil gemilang dengan mencatatkan clean sheet saat menghadapi Spanyol dan Arab Saudi. Penampilan itu membantu Tanjung Verde melaju ke babak 32 besar sebelum perjalanan mereka dihentikan Argentina dengan kekalahan 2-3.

Tanjung Verde sendiri merupakan negara kepulauan di lepas pantai barat Afrika dengan populasi sekitar 500 ribu jiwa. Keberhasilan mereka menembus fase gugur pada penampilan pertama di Piala Dunia menjadi salah satu kejutan dalam turnamen tahun ini.

Performa Vozinha bahkan masuk dalam nominasi Yashin Trophy, penghargaan untuk penjaga gawang terbaik dunia tahun ini.

Namun, popularitas yang datang setelah Piala Dunia justru membuat kehidupan pribadi Vozinha berubah drastis. Jumlah pengikutnya di Instagram melonjak dari sekitar 56.000 menjadi 28 juta.

“Saya kehilangan kedamaian dan ketenangan. Saya tidak lagi memiliki privasi,” kata Vozinha kepada surat kabar Inggris Observer dikutip dari Reuters.

Vozinha mengaku saat ini sulit melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mendapat perhatian dari publik. Saat pergi ke restoran, misalnya, selalu ada orang yang meminta berfoto atau meminta tanda tangannya.