Alasan Vozinha Belum Debut di Colo-Colo Meski Berstatus Kiper Berpengalaman

Vozinha (Bein Sports)
JawaPos.com – Vozinha belum menjalani debut bersama Colo-Colo meskipun kiper asal Tanjung Verde itu tiba di Chile dengan ekspektasi tinggi setelah tampil di Piala Dunia 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Pelatih Fernando Ortiz memilih tidak terburu-buru menurunkannya karena sang pemain masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kebugaran dan beradaptasi dengan lingkungan sepak bola Chile.
Kondisi tersebut membuat Gabriel Maureira yang baru berusia 19 tahun tetap dipercaya mengawal gawang Colo-Colo saat mengalahkan Unión La Calera dengan skor 2-1.
Keputusan Ortiz untuk menunda debut Vozinha bukan disebabkan cedera ataupun persoalan kontrak. Kiper berusia 40 tahun itu sempat menjalani periode tanpa pertandingan setelah Piala Dunia sehingga membutuhkan proses untuk mencapai kondisi fisik terbaik dalam pertandingan kompetitif.
Staf pelatih juga ingin memastikan Vozinha benar-benar siap sebelum bersaing memperebutkan posisi utama di bawah mistar gawang.
Tanggal debut Vozinha belum ditentukan secara resmi, tetapi pertandingan melawan O’Higgins pada 16 Agustus menjadi salah satu peluang terdekat bagi sang kiper untuk tampil.
Pertandingan melawan Universidad de Chile pada 23 Agustus dalam ajang Superclásico Chile serta laga Copa Chile juga menjadi opsi berikutnya. Ortiz menegaskan bahwa Vozinha tidak otomatis menjadi penjaga gawang utama dan tetap harus membuktikan kemampuannya dalam persaingan internal.
Vozinha sebelumnya menandatangani kontrak selama enam bulan dengan opsi perpanjangan hingga 2027 setelah tampil mengesankan bersama Tanjung Verde di Piala Dunia 2026.
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