Vozinha Diizinkan Pakai Nama Julukan, Kiper Cape Verde Bisa Bela Colo Colo

JawaPos.com - Sensasi kiper Cape Verde Vozinha benar-benar ingin dimanfaatkan oleh Federasi Olahraga Cile (FFCh), dan ANFP selaku operator dalam liga profesional Cile. Demi Vozinha tetap bermain di Colo Colo, ANFP melonggarkan aturan nama punggung bagi Vozinha.

Harusnya, pemain di liga sepak bola Cile tidak boleh memakai nama julukan. Harus dengan nama asli. Josimar Jose Evora Diaz, itu nama asli Vozinha. Dia hanya dibolehkan memakai nama Josimar di punggungnya. Atau Evora Dias.

Aturan ini, kabarnya membuat kiper terbaik pada skuad Piala Dunia XI tersebut ingin hengkang dari Colo Colo. Nah, kemarin WIB (1/7), ANFP mengizinkan Vozinha memakai nama julukan itu.

"Pengecualian akan diberikan kepada Vozinha," sebut ANFP, dilansir dari laman ESPN.

Kiper yang berusia 40 tahun tersebut dijadwalkan mendarat di Cile pekan depan. Pelatih Colo-Colo Fernando Ortiz sudah berbicara dengan Vozinha.