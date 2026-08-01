Transfer Vozinha ke Colo-Colo Terancam Batal Usai RS Berkane Ajukan Tawaran Menarik pada Menit Akhir Negosiasi

JawaPos.com – Kiper tim nasional Tanjung Verde, Vozinha, dikabarkan masih mempertimbangkan masa depannya meski sebelumnya telah diumumkan sebagai pemain baru Colo-Colo.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (1/8), Situasi tersebut muncul setelah RS Berkane dari Maroko mengajukan tawaran pada saat-saat terakhir menjelang rampungnya proses kepindahannya. Kondisi ini berpotensi menggagalkan transfer sang penjaga gawang ke klub asal Chili tersebut.

Banyak yang menyebutkan bahwa kontrak Vozinha dengan Colo-Colo hingga kini belum ditandatangani.

Dengan demikian, kiper berusia 40 tahun itu masih memiliki kebebasan untuk bernegosiasi dengan klub lain. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan RS Berkane untuk mencoba membujuknya bergabung.

Perubahan situasi terjadi setelah pelatih baru RS Berkane, Bubista, menghubungi Vozinha secara langsung. Mantan pelatih tim nasional Tanjung Verde itu menjanjikan posisi sebagai kiper utama apabila sang pemain menerima tawaran tersebut.

Jaminan tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan akhir Vozinha.

Penampilan impresif Vozinha pada Piala Dunia FIFA 2026 turut meningkatkan nilai pasarnya meski usianya telah menginjak 40 tahun. Sejumlah klub dikabarkan menunjukkan ketertarikan terhadap jasa penjaga gawang berpengalaman tersebut.