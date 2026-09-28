Tak Ada Jabat Tangan, Irlandia dan Israel Jalani Laga UEFA Nations League dengan Tegang

Timnas Republik Irandia. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertandingan Republik Irlandia melawan Israel dalam UEFA Nations League berlangsung dalam suasana berbeda. Kedua tim tidak melakukan tradisi jabat tangan sebelum laga yang digelar di Nagyerdei Stadion, Hungaria, Minggu (27/9/2026).
Momen tersebut terjadi setelah kedua kesebelasan memasuki lapangan dan menjalani seremoni lagu kebangsaan.
Para pemain Republik Irlandia berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaraan mereka sebelum kemudian terlihat menundukkan kepala saat lagu kebangsaan Israel diperdengarkan.
Setelah seremoni selesai, para pemain dari kedua tim tidak melakukan jabat tangan seperti yang biasanya dilakukan sebelum pertandingan.
Kapten Republik Irlandia, Dara O'Shea, dan kapten Israel, Manor Solomon, juga tidak melakukan pertukaran panji. Keduanya tidak terlihat berjabat tangan sebelum pertandingan dimulai.
Pertandingan Republik Irlandia vs Israel memang sudah menjadi perhatian sejak kedua tim dipertemukan dalam undian Grup B3 pada Februari lalu.
Laga tersebut mendapat sorotan karena situasi perang Israel-Gaza. Sejumlah pihak di Republik Irlandia sebelumnya menyerukan agar tim nasional mereka tidak menjalani pertandingan melawan Israel.
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