Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 29 September 2026 | 01.58 WIB

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina: Tuan Rumah Cari Poin Perdana di UEFA Nations League 2026

Khvicha Kvaratskhelia menjadi tumpuan Georgia saat menghadapi Ukraina pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027. (Timnas Georgia) - Image

Khvicha Kvaratskhelia menjadi tumpuan Georgia saat menghadapi Ukraina pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027. (Timnas Georgia)

JawaPos.com - Timnas Georgia akan menghadapi Ukraina pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/27 di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, Senin (28/9) pukul 23.00 WIB. 

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menjaga peluang bersaing di Grup B2.

Timnas Georgia datang dengan kondisi yang kurang ideal setelah kalah 0-1 dari Irlandia Utara pada pertandingan pertama.

Kekalahan tersebut membuat Georgia belum mengoleksi poin dan sementara berada di posisi ketiga klasemen Grup B2.

Sebaliknya, Ukraina membawa modal positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas Hungaria pada laga pembuka.

Hasil tersebut menempatkan Ukraina di posisi kedua dengan tiga poin, hanya tertinggal dari Irlandia Utara dalam persaingan awal grup.

Situasi tersebut membuat laga di Tbilisi memiliki arti penting bagi kedua tim.

Georgia membutuhkan hasil positif untuk menghidupkan kembali persaingan, sedangkan Ukraina berpeluang memperkuat posisinya dengan tambahan poin.

Georgia juga menghadapi perubahan di kursi pelatih. Willy Sagnol meninggalkan jabatannya setelah kekalahan dari Irlandia Utara.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Thomas Tuchel Siapkan Strategi Khusus untuk Bawa Inggris Kalahkan Spanyol di UEFA Nations League - Image
Sepak Bola Dunia

Thomas Tuchel Siapkan Strategi Khusus untuk Bawa Inggris Kalahkan Spanyol di UEFA Nations League

Senin, 28 September 2026 | 19.51 WIB

Dumfries Tuduh Kimmich Tidak Sportif Saat Jerman Hadapi Belanda di UEFA Nations League - Image
Sepak Bola Dunia

Dumfries Tuduh Kimmich Tidak Sportif Saat Jerman Hadapi Belanda di UEFA Nations League

Senin, 28 September 2026 | 19.49 WIB

Tak Ada Jabat Tangan, Irlandia dan Israel Jalani Laga UEFA Nations League dengan Tegang - Image
Sepak Bola Dunia

Tak Ada Jabat Tangan, Irlandia dan Israel Jalani Laga UEFA Nations League dengan Tegang

Senin, 28 September 2026 | 13.59 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore