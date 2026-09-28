Prediksi Skor Georgia vs Ukraina: Tuan Rumah Cari Poin Perdana di UEFA Nations League 2026

JawaPos.com - Timnas Georgia akan menghadapi Ukraina pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/27 di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, Senin (28/9) pukul 23.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menjaga peluang bersaing di Grup B2.

Timnas Georgia datang dengan kondisi yang kurang ideal setelah kalah 0-1 dari Irlandia Utara pada pertandingan pertama.

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Kekalahan tersebut membuat Georgia belum mengoleksi poin dan sementara berada di posisi ketiga klasemen Grup B2.

Sebaliknya, Ukraina membawa modal positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas Hungaria pada laga pembuka.

Hasil tersebut menempatkan Ukraina di posisi kedua dengan tiga poin, hanya tertinggal dari Irlandia Utara dalam persaingan awal grup.

Situasi tersebut membuat laga di Tbilisi memiliki arti penting bagi kedua tim.

Georgia membutuhkan hasil positif untuk menghidupkan kembali persaingan, sedangkan Ukraina berpeluang memperkuat posisinya dengan tambahan poin.