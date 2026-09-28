Dumfries Tuduh Kimmich Tidak Sportif Saat Jerman Hadapi Belanda di UEFA Nations League

Danzel Dumfries (Bein Sports)
JawaPos.com – Denzel Dumfries menuduh Joshua Kimmich melakukan tindakan tidak sportif dalam proses terciptanya gol Jerman saat menghadapi Belanda pada UEFA Nations League.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (27/9), Pertandingan yang berlangsung di Amsterdam tersebut berakhir dengan skor 1-1, tetapi gol Jerman menjadi sorotan setelah Belanda menilai permainan seharusnya dihentikan ketika Brian Brobbey terjatuh.
Dumfries mengkritik Kimmich dan menilai pemain Jerman tersebut memanfaatkan situasi untuk melanjutkan serangan hingga menghasilkan gol.
Dumfries menjelaskan bahwa dirinya mendapat kesan seorang pemain Jerman akan menghentikan permainan setelah Brobbey terjatuh.
Namun, bola kemudian mengarah kepada Kimmich yang melanjutkan permainan hingga Jerman mencetak gol.
Situasi tersebut membuat Dumfries kecewa karena menurutnya permainan semestinya dihentikan untuk memastikan kondisi pemain Belanda tersebut.
Setelah pertandingan berakhir, Dumfries juga berbicara langsung dengan Kimmich mengenai insiden tersebut.
Bek sayap Belanda itu tetap mengakui kualitas Kimmich sebagai pesepak bola kelas dunia, tetapi mempertanyakan tindakannya dalam proses gol Jerman.
Hasil imbang 1-1 membuat kedua tim gagal meraih kemenangan, sementara kontroversi mengenai gol tersebut menjadi salah satu perhatian utama setelah pertandingan.
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