Thomas Tuchel Siapkan Strategi Khusus untuk Bawa Inggris Kalahkan Spanyol di UEFA Nations League

JawaPos.com – Thomas Tuchel mengungkapkan bahwa timnas Inggris telah menyiapkan strategi untuk mengalahkan Spanyol dalam pertandingan pembuka Nations League pada Sabtu di Stadion Wembley.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (26/9), Pelatih Inggris tersebut bertekad mengawali kompetisi dengan meraih tiga poin meskipun harus menghadapi Spanyol yang berstatus sebagai juara dunia.

Tuchel mengakui bahwa pertandingan tersebut akan menjadi tantangan berat karena Spanyol memiliki permainan kolektif dan penguasaan bola yang kuat.

Tuchel menilai kemampuan Spanyol dalam menguasai bola menjadi salah satu keunggulan yang membuat mereka sulit dikalahkan oleh lawan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Inggris memiliki rencana dan ambisi untuk mengatasi permainan tersebut serta berusaha menjadi tim yang mampu memberikan perlawanan.

Menurutnya, Spanyol merupakan tim yang sangat lengkap, terutama setelah menunjukkan perkembangan dalam aspek pertahanan selain kemampuan menyerang.

Kapten Inggris, Harry Kane, turut menegaskan bahwa timnya memiliki karakter permainan yang berbeda dari Spanyol, tetapi tetap mampu menguasai bola dan bermain secara teknis.

Kane menyebut Inggris memiliki keunggulan dalam aspek fisik, kecepatan, kekuatan, serta kemampuan menekan dan memenangkan duel.