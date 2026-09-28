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Risma Azzah Fatin
Senin, 28 September 2026 | 21.15 WIB

Jurgen Klopp Soroti Performa Jerman Setelah Ditahan Imbang oleh Belanda 1-1

Jurgen Klopp (Bein Sports) - Image

Jurgen Klopp (Bein Sports)

JawaPos.com – Jurgen Klopp mengakui tim nasional Jerman masih dapat tampil lebih baik setelah bermain imbang 1-1 melawan Belanda dalam pertandingan yang berlangsung sengit.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (25/9), Gol Felix Nmecha pada menit ke-32 sempat membawa Jerman unggul, sebelum Cody Gakpo menyamakan kedudukan bagi Belanda pada masa tambahan waktu babak kedua.

Meski gagal meraih kemenangan dalam pertandingan perdananya sebagai pelatih Jerman, Klopp mengaku puas dengan sejumlah penampilan pemain dan semangat yang ditunjukkan timnya.

Klopp menilai Jerman masih perlu meningkatkan kualitas permainan setelah Belanda tampil lebih dominan pada babak kedua. Berdasarkan catatan statistik,

Belanda menghasilkan 22 tembakan, sedangkan Jerman mencatatkan 10 percobaan. Klopp mengatakan dirinya tentu menginginkan kemenangan, tetapi dapat menerima hasil imbang tersebut dan akan menggunakan pertandingan berikutnya melawan Yunani untuk meningkatkan performa tim.

Pertandingan juga diwarnai sejumlah insiden, termasuk dua gol Belanda yang dianulir serta cedera yang dialami Kai Havertz dan Jamal Musiala.

Musiala mengalami masalah pada paha ketika pemanasan, sedangkan Havertz harus meninggalkan lapangan setelah mengalami masalah seusai menerima tekel dari Quinten Timber.

Klopp mengatakan kedua pemain tersebut menjalani pemeriksaan MRI dan berharap kondisi mereka tidak serius sehingga dapat kembali bermain dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Editor: Hanny Suwindari
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