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Senin, 28 September 2026 | 20.05 WIB

Mexx Meerdink Cetak Brace untuk Timnas Belanda, Dapat Pujian dari Virgil Van Dijk

Pemain timnas Belanda Mexx Meerdink jebol gawang Serbia. (Dok. UEFA) - Image

Pemain timnas Belanda Mexx Meerdink jebol gawang Serbia. (Dok. UEFA)

JawaPos.com - Tim nasional Belanda meraih kemenangan perdana di UEFA Nations League setelah mengalahkan timnas Serbia berkat dua gol Mexx Meerdink.

Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Rajko Mitic, Minggu (27/9).

Mexx Meerdink dapat pujian dari Virgil Van Dijk

Dua gol disumbangkan Mexx Meerdink pada laga melawan Serbia itu. Brace tersebut dicetak di menit ke-30 dan 69.

Mencetak gol untuk timnas Belanda merupakan mimpi masa kecil Mexx Meerdink yang berhasil terwujud.

Meski sempat gugup sebelum mencetak gol penalti, penyerang AZ Alkmaar tersebut sangat senang bisa mencetak dua gol.

"Ini adalah mimpi masa kecil. Semuanya terjadi begitu cepat minggu ini. Saya merasa sedikit tekanan sebelum penalti, tetapi mencetak dua gol dan membantu tim menang terasa luar biasa," kata Mexx Meerdink yang dikutip laman UEFA, Senin (28/9).

Keberhasilan Mexx mencetak dua gol mendapatkan pujian dari Virgil Van Dijk.

Kapten timnas Belanda tersebut menilai penyerang 23 tahun tersebut bermain dengan sangat percaya diri.

"Kami senang dengan tiga poin ini, tetapi kami masih bisa mengkritik diri sendiri karena ini bukan penampilan terbaik kami. Mexx bermain sangat baik - dia bermain dengan percaya diri dan memanfaatkan peluangnya," puji Van Dijk.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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