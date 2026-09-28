Prediksi Jepang vs Venezuela: Hajime Moriyasu Siapkan Samurai Biru Hadapi La Vinotinto

JawaPos.com - Timnas Jepang vs Venezuela akan menjadi salah satu pertandingan uji coba internasional pada periode FIFA Matchday September 2026. Pertandingan digelar di Edion Peace Wing Hiroshima, Senin (28/9) malam waktu setempat.

Kick-off dijadwalkan berlangsung pukul 19.25 waktu Jepang atau 17.25 WIB.

Duel ini menjadi bagian dari agenda Kirin Challenge Cup 2026 sekaligus kesempatan bagi kedua tim untuk menguji komposisi skuad mereka.

Jepang datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan atas Uruguay pada pertandingan sebelumnya.

Samurai Biru menang 3-1 dalam pertandingan yang berlangsung Kamis (24/9).

Hasil tersebut menjadi modal positif bagi tim asuhan Hajime Moriyasu.

Jepang saat ini terus mempersiapkan diri menghadapi agenda besar berikutnya, termasuk Piala Asia 2027.

Kemenangan atas Uruguay memberikan kesempatan bagi Moriyasu untuk melihat perkembangan sejumlah pemain yang dipanggil ke dalam skuad.