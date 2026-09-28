Prediksi Jepang vs Venezuela: Hajime Moriyasu Siapkan Samurai Biru Hadapi La Vinotinto

Ilustrasi skuad Timnas Jepang. (Instagram.com/@jfa_samuraiblue)
JawaPos.com - Timnas Jepang vs Venezuela akan menjadi salah satu pertandingan uji coba internasional pada periode FIFA Matchday September 2026. Pertandingan digelar di Edion Peace Wing Hiroshima, Senin (28/9) malam waktu setempat.
Kick-off dijadwalkan berlangsung pukul 19.25 waktu Jepang atau 17.25 WIB.
Duel ini menjadi bagian dari agenda Kirin Challenge Cup 2026 sekaligus kesempatan bagi kedua tim untuk menguji komposisi skuad mereka.
Jepang datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan atas Uruguay pada pertandingan sebelumnya.
Samurai Biru menang 3-1 dalam pertandingan yang berlangsung Kamis (24/9).
Hasil tersebut menjadi modal positif bagi tim asuhan Hajime Moriyasu.
Jepang saat ini terus mempersiapkan diri menghadapi agenda besar berikutnya, termasuk Piala Asia 2027.
Kemenangan atas Uruguay memberikan kesempatan bagi Moriyasu untuk melihat perkembangan sejumlah pemain yang dipanggil ke dalam skuad.
Dalam pertandingan tersebut, Jepang mampu mencetak tiga gol.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022