Keita Kosugi Sumbangkan Gol, Timnas Jepang Fokus Tatap Perempat Final Asian Games 2026

JawaPos.com - Tim nasional Jepang U23 sukses melumat lawannya Thailand U23 di Asian Games 2026. Laga terakhir Grup A yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Toyotomi Stadium, Rabu (23/9).

Keita Kosugi yang menjadi salah satu pencetak gol merasa senang bisa memberikan kontribusi untuk timnas Jepang U23. Pasalnya, bek Eintracht Frankfurt tersebut baru bergabung bersama tim nasional karena hanya diijinkan klubnya saat jeda internasional.

"Saya hanya bisa ikut selama IW (International A-Match Week), tetapi Bapak Oiwa memanggil saya, jadi saya senang bisa memberikan hasil sebagai bentuk rasa terima kasih saya," kata Keita Kosugi yang dikutip dari Gekisaka, Kamis (24/9).

Pemain berusia 20 tahun tersebut menceritakan proses golnya pada menit ke-47. Kosugi mengaku beruntung karena bola mengarah tepat kepadanya.

"Bola datang ke tempat yang bagus, jadi saya bisa mengayunkan kaki saya dan bola masuk ke gawang, itu luar biasa," jelas Kosugi.

Fokus para pemain timnas Jepang U23 saat ini adalah laga perempatfinal melawan Korea Utara U23 pada 26 September. Namun, Kosugi tidak terlalu memikirkan kekuatan lawan melainkan melakukan persiapan dengan baik.

"Kita perlu fokus pada diri kita sendiri dan melakukan apa yang bisa kita lakukan daripada mengkhawatirkan lawan kita, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk lawan berikutnya selama dua hari ke depan," pungkas Keita Kosugi.