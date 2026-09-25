Tumbangkan Uruguay, Ayase Ueda Tegaskan Timnas Jepang Bermain Agresif

Ayase Ueda saat mencetak gol ke gawang Uruguay. (Dok. Instagram/@japanfootballassociation)
JawaPos.com - Tim nasional Jepang berhasil mengalahkan Uruguay. Laga persahabatan yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Miyagi Stadium, Kamis (24/9).
Ayase Ueda menyumbangkan satu gol pada menit ke-90+6. Ia mengatakan bahwa gol tersebut sudah direncanakan dengan Junya Ito yang memberikannya assist.
"Itu adalah sesuatu yang telah saya dan Junya diskusikan sebelum pertandingan, jadi saya senang itu menghasilkan gol," kata Ayase Ueda yang dikutip dari Gekisaka, Jumat (25/9).
Penyerang yang baru direkrut Lille tersebut sudah memperkirakan bahwa laga melawan Uruguay akan sulit. Namun, Ueda menegaskan bahwa timnas Jepang mampu menghadapinya dengan bermain agresif.
"Kami memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sulit melawan tim Amerika Selatan yang kuat. Saya pikir kami mampu bermain agresif dan sepak bola yang bagus sebagai sebuah tim sejak babak pertama," jelas Ayase Ueda.
Setelah mengalahkan Uruguay, timnas Jepang sudah ditunggu lawan kuat berikutnya yaitu Venezuela dan Ekuador. Ueda berharap bisa memenangkan dua laga tersebut.
"Kami memiliki tiga pertandingan lagi di Jepang dalam seri ini, jadi kami ingin memenangkan semuanya dan melakukan yang terbaik agar masing-masing dari kami dapat melanjutkan ke tahap berikutnya," pungkas Ayase Ueda.
Kemenangan melawan Uruguay membuat timnas Jepang menambah rekor kemenangan. Kini, dari sembilan laga, tim Samurai Biru dan Uruguay sama-sama mengoleksi tiga kemenangan dan sisanya berakhir imbang.
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Jawa Pos
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