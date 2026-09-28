Dihajar Denmark 0-2 di UEFA Nations League, Pelatih Wales Craig Bellamy Terpukul

Timnas Wales kalah 0-2 dari Denmark di pertandingan kedua UEFA Nations League. (Cymru/X)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Wales Craig Bellamy mengaku terpukul usai timnya menelan kekalahan di UEFA Nations League 0-2 dari Denmark pada Minggu (27/9).
Hasil itu menjadi kekalahan kedua secara beruntun bagi tim asuhan Craig Bellamy yang membuat mereka terpuruk di dasar Grup A4.
Kekalahan itu membuat timnas Wales masih tanpa poin maupun gol di UEFA Nations League dan tercatat belum meraih kemenangan sepanjang 2026.
Bellamy mengaku sangat kecewa dengan hasil itu.
Sang pelatih menilai Wales kesulitan menghadapi permainan fisik dan intensitas Denmark.
“Saya sangat terpukul. Ketika Anda melihat tim yang atletis sedikit menguasai Anda, tentu itu menyakitkan. Namun, apakah kami akan berkembang? Saya pikir kami akan berkembang,” ujar Bellamy dikutip dari ESPN.
Bellamy menegaskan, timnya masih memiliki prospek untuk berkembang, terutama dengan hadirnya sejumlah pemain muda.
“Tim ini akan menjadi lebih baik dan para pemain ini akan terus berkembang. Ada pemain-pemain muda yang akan datang setelah saya tidak lagi di sini,” kata Craig Bellamy.
Bellamy melakukan enam perubahan dalam susunan pemain Wales setelah kalah 0-1 dari Portugal pada laga sebelumnya.
Salah satu keputusan yang mencuri perhatian adalah memainkan gelandang Reading Charlie Savage.
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