Prediksi Denmark vs Wales di UEFA Nations League: Duel Sengit untuk Mencari Kemenangan Perdana

JawaPos.com - Denmark akan menjamu Wales pada matchday kedua Grup 4 UEFA Nations League A 2026/27 di Parken Stadium, Copenhagen, Minggu (27/9) pukul 23.00 WIB.

Duel ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih kemenangan pertama di fase grup.

Denmark dan Wales sama-sama mengawali kiprah mereka di Nations League dengan hasil kurang memuaskan.

Denmark harus mengakui keunggulan Norwegia dengan skor 2-3 pada pertandingan pertama, sedanhkan Wales kalah tipis 0-1 ketika menghadapi Portugal.

Hasil tersebut membuat pertandingan di Copenhagen menjadi penting bagi kedua tim.

Tambahan tiga poin akan sangat membantu Denmark maupun Wales untuk menjaga peluang mereka bersaing di Grup 4.

Kekalahan atas norwegia menjadi pekerjaan rumah bagi Denmark, terutama dari sisi pertahanan.

Meski mampu mencetak dua gol setelah tertinggal, mereka tetap harus membayar mahal kesalahan di lini belakang.