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Jumat, 25 September 2026 | 22.03 WIB

Brace Erling Haaland Bawa Norwegia Menang 3-2, Martin Odegaard Senang Kalahkan Denmark

Erling Haaland cetak dua gol saat Norwegia kalahkan Denmark 3-2. (@herrelandslaget/Instagram). - Image

Erling Haaland cetak dua gol saat Norwegia kalahkan Denmark 3-2. (@herrelandslaget/Instagram).

JawaPos.com - Erling Haaland mencetak dua gol untuk membawa Norwegia tumbangkan Denmark 3-2 dalam laga UEFA Nations League Grup D, Jumat (25/9). 

Striker Manchester City itu kembali menunjukkan ketajamannya bersama timnas Norwegia.

Norwegia membuka keunggulan lebih dulu lewat Oscar Bobb pada menit ke-14.

Gol itu lalu digandakan Haaland pada menit ke-18 untuk membawa tuan rumah unggul 2-0.

Denmark mampu memperkecil ketertinggalan lewat Mikkel Damsgaard pada menit ke-25.

Rasmus Hojlund lalu menyamakan kedudukan pada menit ke-60.

Namun, Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor.

Pada menit ke-74, pemain berusia 26 tahun itu mencetak gol keduanya lewat sepakan langsung yang memanfaatkan umpan sepak pojok pendek Martin Odegaard.

Gol itu mengunci kemenangan 3-2 Norwegia hingga laga berakhir.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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