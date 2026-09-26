Prediksi Skor Denmark vs Wales di Liga Nations UEFA: Danish Dynamite Libas Tim Tamu di Parken

Rasmus Hojlund menjadi salah satu pemain yang diandalkan Denmark saat menghadapi Wales di Liga Nations UEFA 2026/2027. (Instagram @rasmus.hoejlund)
JawaPos.com — Denmark diprediksi mengalahkan Wales dengan skor tipis pada matchday kedua Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadion Parken, Minggu (27/9/2026) pukul 23.00 WIB.
Danish Dynamite berpeluang memanfaatkan status tuan rumah setelah kalah 2-3 dari Norwegia, sementara Wales juga datang dengan modal kekalahan 0-1 dari Portugal pada laga pembuka League A Grup 4.
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Denmark memiliki alasan kuat untuk memburu kemenangan saat menjamu Wales setelah kegagalan meraih poin dari lawatan ke markas Norwegia.
Skuad asuhan Brian Riemer sempat tertinggal 0-2 dalam 18 menit pertama sebelum menyamakan kedudukan 2-2 pada menit ke-60, tetapi Erling Haaland kembali mencetak gol untuk membawa Norwegia menang 3-2.
Hasil tersebut membuat Denmark membuka perjalanan di Liga Nations UEFA 2026/2027 dengan kekalahan.
Danish Dynamite kini memiliki catatan 12 kemenangan, lima hasil imbang, dan delapan kekalahan dari 25 pertandingan sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di kompetisi tersebut.
Pertandingan melawan Wales menjadi kesempatan bagi Denmark untuk segera memperbaiki posisi di grup.
Setelah duel ini, mereka masih akan menghadapi Portugal di kandang sebelum bertandang ke Wales untuk pertandingan kedua pada 4 Oktober.
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Denmark juga membawa catatan pertemuan yang cukup positif menjelang duel di Parken.
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