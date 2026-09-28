Erling Haaland Tembus 64 Gol Internasional, Lewati Catatan Zlatan Ibrahimovic dan Ronaldo Nazário

JawaPos.com – Erling Haaland kembali mencatatkan sejarah bersama tim nasional Norwegia setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 3-2 atas Denmark di UEFA Nations League.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (25/9), Torehan tersebut membuat penyerang Manchester City itu telah mengoleksi 64 gol internasional dari 56 penampilan bersama Norwegia.

Jumlah tersebut sekaligus membawa Haaland melewati catatan 62 gol internasional milik dua legenda sepak bola, Zlatan Ibrahimovic dan Ronaldo Nazário.

Haaland membuka catatan golnya dalam pertandingan tersebut pada menit ke-18 setelah menerima umpan Antonio Nusa dan melepaskan tendangan rendah yang melewati kiper Denmark.

Setelah Denmark sempat menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund, Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-74 melalui penyelesaian di tiang dekat setelah skema sepak pojok.

Dua gol tersebut memastikan kemenangan Norwegia sekaligus menambah satu pencapaian penting dalam perjalanan karier internasional pemain berusia 26 tahun tersebut.

Dengan koleksi 64 gol dari 56 pertandingan, Haaland kini memiliki rata-rata lebih dari satu gol dalam setiap penampilan bersama Norwegia.

Pencapaian itu menjadi semakin menonjol karena ia berhasil melewati torehan Ibrahimovic dan Ronaldo Nazário dengan jumlah pertandingan internasional yang relatif lebih sedikit.