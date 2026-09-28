Erling Haaland Tembus 64 Gol Internasional, Lewati Catatan Zlatan Ibrahimovic dan Ronaldo Nazário

Erling Haaland (Bein Sports)
JawaPos.com – Erling Haaland kembali mencatatkan sejarah bersama tim nasional Norwegia setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 3-2 atas Denmark di UEFA Nations League.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (25/9), Torehan tersebut membuat penyerang Manchester City itu telah mengoleksi 64 gol internasional dari 56 penampilan bersama Norwegia.
Jumlah tersebut sekaligus membawa Haaland melewati catatan 62 gol internasional milik dua legenda sepak bola, Zlatan Ibrahimovic dan Ronaldo Nazário.
Haaland membuka catatan golnya dalam pertandingan tersebut pada menit ke-18 setelah menerima umpan Antonio Nusa dan melepaskan tendangan rendah yang melewati kiper Denmark.
Setelah Denmark sempat menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund, Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-74 melalui penyelesaian di tiang dekat setelah skema sepak pojok.
Dua gol tersebut memastikan kemenangan Norwegia sekaligus menambah satu pencapaian penting dalam perjalanan karier internasional pemain berusia 26 tahun tersebut.
Dengan koleksi 64 gol dari 56 pertandingan, Haaland kini memiliki rata-rata lebih dari satu gol dalam setiap penampilan bersama Norwegia.
Pencapaian itu menjadi semakin menonjol karena ia berhasil melewati torehan Ibrahimovic dan Ronaldo Nazário dengan jumlah pertandingan internasional yang relatif lebih sedikit.
Haaland selanjutnya berpeluang menambah koleksi golnya ketika Norwegia menghadapi Portugal pada Minggu sebelum melanjutkan pertandingan melawan Wales pada Kamis, 1 Oktober.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022