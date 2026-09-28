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Risma Azzah Fatin
Senin, 28 September 2026 | 19.45 WIB

Erling Haaland Menggila dengan Cetak Gol Beruntun untuk Manchester City dan Norwegia

Erling Haaland (Bein Sports) - Image

Erling Haaland (Bein Sports)

JawaPos.com – Erling Haaland mencatatkan awal musim yang produktif bersama Manchester City dan tim nasional Norwegia dengan torehan sembilan gol dalam delapan pertandingan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (27/9), Penyerang asal Norwegia tersebut mencetak gol dalam enam pertandingan secara berturut-turut dan tiga kali mencatatkan dua gol dalam satu pertandingan, saat menghadapi Porto, Crystal Palace, dan Denmark.

Haaland hanya gagal mencetak gol dalam dua pertandingan pertamanya musim ini, ketika menghadapi Arsenal dan Bournemouth.

Salah satu gol penting Haaland tercipta ketika Manchester City menghadapi Manchester United dalam pertandingan derbi di Old Trafford.

Gol tersebut menjadi satu-satunya gol dalam kemenangan Manchester City dan menunjukkan kontribusinya ketika tim membutuhkan gol dalam pertandingan penting.

Catatan tersebut semakin memperkuat produktivitas Haaland pada awal musim bersama klub dan negaranya.

Haaland juga mencatatkan rekor baru bersama tim nasional Norwegia setelah mencetak gol ketika menghadapi Denmark.

Gol tersebut membuat koleksi Haaland mencapai 64 gol dari 56 pertandingan bersama Norwegia, sekaligus melewati catatan Zlatan Ibrahimovic sebagai pencetak gol terbanyak di kawasan Nordik dan melampaui 62 gol milik Ronaldo Nazario.

Dengan pencapaian tersebut, Haaland kembali menambah catatan sejarah dalam perjalanan kariernya di level klub dan internasional.

Editor: Hanny Suwindari
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