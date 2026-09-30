Erling Haaland Kemungkinan Hengkang Jika Manchester City Didegradasi

JawaPos.com - Erling Haaland dilaporkan berpotensi meminta untuk meninggalkan Manchester City jika klub tersebut akhirnya terdegradasi sebagai konsekuensi dari putusan dalam kasus 115 dakwaan pelanggaran aturan Premier League.

Pada Jumat (25 September), City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan yang diajukan Premier League. Hukuman yang mungkin dijatuhkan masih belum diketahui, dengan sejumlah opsi mulai dari denda besar, pengurangan poin hingga kemungkinan pengusiran dari Premier League.

City sendiri telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Karena itu, nasib klub masih menunggu proses hukum berikutnya.

Namun, kemungkinan degradasi mulai memunculkan pertanyaan mengenai masa depan sejumlah pemain bintang, termasuk Haaland.

Haaland disebut tak ingin bermain di divisi bawah

Meski masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga 2034, Haaland disebut tidak berniat bertahan jika klub harus bermain di luar Premier League.

Melansir Sportbible, Arsenal dan Real Madrid telah menghubungi perwakilan pemain asal Norwegia tersebut. Barcelona juga dikabarkan tertarik kepada Haaland.