Pelatih Timnas Portugal Jorge Jesus Sebut Kemenangan atas Norwegia Luar Biasa

Pelatih timnas Portugal Jorge Jesus. (Dok. IST)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Portugal Jorge Jesus menyebut kemenangan atas Timnas Norwegia adalah hal luar biasa.
Timnas Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 pada pertandingan Grup D Liga 1 UEFA Nations League di Stadion Ullevaal, Oslo, Minggu (27/9) waktu setempat.
"Itu adalah kemenangan yang bagus. Sejauh yang saya pahami, Norwegia adalah lima tim teratas di Eropa. Mereka memiliki penyerang (Erling Haaland) yang bisa mencetak gol setiap saat, itu luar biasa," ungkap Jesus, dikutip dari laman resmi UEFA seperti dilansir dari Antara, Senin (28/9).
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Pada pertandingan itu, Portugal berhasil mengemas kemenangan dengan skor 2-1 berkat gol Joao Felix dan Goncalo Ramos.
Sedangkan Norwegia sempat menyamakan kedudukan melalui Erling Haaland.
Kemenangan itu membuat Portugal naik ke peringkat pertama klasemen sementara Grup D Liga 1 UEFA Nations League dengan enam poin dari dua pertandingan.
Mereka unggul tiga poin atas Norwegia di posisi kedua.
Jesus menjelaskan salah satu kunci kemenangan Portugal pada pertandingan itu adalah baiknya pertahanan tim asuhannya yang berhasil meredam ketajaman lini serang Norwegia, terutama Erling Haaland.
Secara keseluruhan, Jesus puas dengan penampilan Diogo Costa serta kolega dan kemenangan itu sangat berarti bagi mereka yang tengah bersaing di UEFA Nations League.
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