Prediksi Skor Norwegia vs Portugal di Liga Nations UEFA: Haaland vs Ronaldo Rawan Berakhir Imbang

JawaPos.com — Norwegia dan Portugal berpeluang bermain imbang 1-1 pada matchday kedua Liga Nations UEFA 2026/2027 di League A Grup 4, Senin (28/9/2026) pukul 01.45 WIB, dalam duel yang mempertemukan Erling Haaland dan Cristiano Ronaldo.

Kedua tim sama-sama mengawali kompetisi dengan kemenangan sehingga laga diprediksi berlangsung ketat.

Norwegia Punya Modal Kemenangan atas Denmark Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Denmark 3-2 pada pertandingan pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027.

Erling Haaland menjadi bintang kemenangan tersebut dengan mencetak dua gol sekaligus membawa Norwegia memuncaki klasemen sementara Grup 4.

Kemenangan atas Denmark juga menunjukkan kemampuan Norwegia bersaing di level tertinggi Liga Nations UEFA.

Tim asuhan Stale Solbakken untuk pertama kalinya tampil di League A setelah mendapatkan promosi dari League B pada edisi 2024/2025.

Performa Norwegia di level internasional juga patut diperhitungkan setelah mereka mampu melangkah hingga perempat final Piala Dunia 2026.

Langkah mereka terhenti setelah kalah 1-2 dari Inggris, tetapi pencapaian tersebut menjadi gambaran kekuatan Norwegia saat ini.