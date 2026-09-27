Prediksi Skor Jerman vs Yunani di UEFA Nations League: Jurgen Klopp Ukir Kemenangan Perdana

JawaPos.com - Jerman akan menghadapi Yunani dalam laga lanjutan Liga A Grup 2 UEFA Nations League 2026/2027. Jurgen Klopp diprediksi akan meraih kemenangan perdananya bersama Der Panzer -julukan Timnas Jerman.

Jerman dijadwalkan menjamu Yunani di WWK Arena, Augsburg, Jerman, Senin (28/9) pukul 01.45 WIB. Laga ini menjadi momentum bagi skuad Der Panzer untuk meraih kemenangan perdana dalam ajang tersebut.

Jerman mengawali perjalanan di UEFA Nations League dengan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Belanda. Padahal, mereka sudah di ambang kemenangam, namun gol Cody Gakpo pada menit ke-92 memaksa kedua tim berbagi poin.

Hasil tersebut membuat Jerman belum mampu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhirnya. Mereka mencatat satu hasil imbang dan dua kekalahan dalam periode tersebut, termasuk tersingkir secara mengejutkan dari Piala Dunia setelah kalah dari Paraguay pada akhir Juni.

Kendati demikian, Jerman punya catatan kandang yang cukup menjanjikan. Der Panzer berhasil memenangkan lima pertandingan kompetitif terakhir di kandang sejak September 2025. Terakhir kali mereka di depan publik sendiri saat melawan Prancis pada Juni 2025.

Klopp kini memiliki tugas untuk membawa Jerman kembali ke jalur kemenangan sekaligus menjauh dari hasil buruk beberapa pertandingan sebelumnya. Pelatih anyar tersebut juga mulai memberikan kesempatan kepada sejumlah wajah baru dalam skuad untuk menghadapi periode internasional kali ini.

Namun, Jerman mendapat masalah setelah Jamal Musiala mengalami cedera paha saat pemanasan sebelum menghadapi Belanda. Bintang Bayern Munchen itu dipastikan absen, sementara Kai Havertz juga harus kembali ke Arsenal setelah mengalami cedera dalam pertandingan di Amsterdam.

Di sisi lain, Yunani datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang dramatis atas Serbia. Sempat tertinggal sejak menit keempat, tim berjulukkan Piratiko tersebut mampu membalikkan keadaan melalui gol Christos Tzolis dan Anastasios Douvikas pada babak kedua.