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Aprillia JP
Minggu, 27 September 2026 | 22.20 WIB

Jurgen Klopp Bela Performa Florian Wirtz di Liverpool: Dia Belajar Banyak dari Tahun Pertama

Dinilai belum maksimal di Liverpool, Jurgen Klopp bela Florian Wirtz. (@flowirtz/Instagram) - Image

Dinilai belum maksimal di Liverpool, Jurgen Klopp bela Florian Wirtz. (@flowirtz/Instagram)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Jerman Jurgen Klopp membela Florian Wirtz yang dinilai tampil kurang maksimal bersama Liverpool meski didatangkan dengan nilai transfer fantastis.

Jurgen Klopp menilai Florian Wirtz masih memiliki kualitas luar biasa dan berharap sang gelandang Liverpool itu dapat kembali bermain lepas ketika memperkuat timnas Jerman.

Florian Wirtz bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2025 dengan nilai transfer mencapai GBP 116 juta (sekitar Rp 2,7 triliun).

Namun, pemain berusia 23 tahun itu belum mampu menunjukkan performa seperti saat memperkuat Bayer Leverkusen.

Klopp menilai kondisi Wirtz di Liverpool perlu dilihat secara lebih menyeluruh.

Menurut Klopp, sang pemain bergabung dengan klub dalam situasi yang tidak ideal setelah meninggalnya Diogo Jota.

“Jika melihat konteks secara keseluruhan, Anda akan menemukan bahwa Florian bergabung dengan Liverpool pada waktu yang benar-benar tidak menguntungkan terkait dengan meninggalnya Diogo Jota. Dia bergabung dengan tim yang prioritas para pemainnya saat itu bukanlah sepak bola dan itu sangat bisa dimengerti,” kata Klopp dikutip dari ESPN.

Klopp juga menilai Wirtz mendapatkan banyak pengalaman dari musim pertamanya di Liverpool.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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