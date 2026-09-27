Jurgen Klopp Bela Performa Florian Wirtz di Liverpool: Dia Belajar Banyak dari Tahun Pertama

Dinilai belum maksimal di Liverpool, Jurgen Klopp bela Florian Wirtz. (@flowirtz/Instagram)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Jerman Jurgen Klopp membela Florian Wirtz yang dinilai tampil kurang maksimal bersama Liverpool meski didatangkan dengan nilai transfer fantastis.
Jurgen Klopp menilai Florian Wirtz masih memiliki kualitas luar biasa dan berharap sang gelandang Liverpool itu dapat kembali bermain lepas ketika memperkuat timnas Jerman.
Florian Wirtz bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2025 dengan nilai transfer mencapai GBP 116 juta (sekitar Rp 2,7 triliun).
Namun, pemain berusia 23 tahun itu belum mampu menunjukkan performa seperti saat memperkuat Bayer Leverkusen.
Klopp menilai kondisi Wirtz di Liverpool perlu dilihat secara lebih menyeluruh.
Menurut Klopp, sang pemain bergabung dengan klub dalam situasi yang tidak ideal setelah meninggalnya Diogo Jota.
“Jika melihat konteks secara keseluruhan, Anda akan menemukan bahwa Florian bergabung dengan Liverpool pada waktu yang benar-benar tidak menguntungkan terkait dengan meninggalnya Diogo Jota. Dia bergabung dengan tim yang prioritas para pemainnya saat itu bukanlah sepak bola dan itu sangat bisa dimengerti,” kata Klopp dikutip dari ESPN.
Klopp juga menilai Wirtz mendapatkan banyak pengalaman dari musim pertamanya di Liverpool.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022