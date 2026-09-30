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Risma Azzah Fatin
Rabu, 30 September 2026 | 16.27 WIB

Thomas Tuchel Kirim Pesan kepada Klub di Premier League Tentang Prioritas Pemain

Thomas Tuchel (Bein Sports) - Image

Thomas Tuchel (Bein Sports)

JawaPos.com – Thomas Tuchel menegaskan bahwa kepentingan timnas Inggris menjadi prioritas selama jeda internasional dan ia tidak akan bernegosiasi dengan klub Inggris Premier League mengenai menit bermain pemain.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Pelatih Inggris tersebut ingin mempertahankan intensitas skuad setelah kekalahan 2-3 dari Spanyol di Wembley dalam lanjutan UEFA Nations League.

Tuchel menilai susunan pemain harus ditentukan berdasarkan kebutuhan Inggris, bukan permintaan klub yang ingin mengatur beban pertandingan para pemainnya.

Tuchel mengakui bahwa sejumlah pemain tetap membutuhkan penanganan secara individual, termasuk Declan Rice yang memiliki beban kerja tinggi dan sempat mengalami masalah kebugaran.

Namun, Tuchel menolak memberikan kesan kepada pemain bahwa mereka dapat mengurangi intensitas atau melewatkan pertandingan hanya untuk mengatur beban kerja.

Tuchel bahkan berencana mempertahankan enam atau tujuh pemain inti agar konsistensi, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam skuad Inggris semakin terbentuk.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Tuchel ingin Inggris segera merespons kekalahan dari Spanyol ketika menghadapi Republik Ceko di Praha.

Jude Bellingham menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian setelah tampil agresif dengan menyumbangkan satu assist dan memenangkan penalti saat melawan Spanyol, meskipun kondisi fisiknya tetap akan dinilai sebelum pertandingan berikutnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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