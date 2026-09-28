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Risma Azzah Fatin
Senin, 28 September 2026 | 20.47 WIB

Norwegia Batasi Akses Media kepada Erling Haaland Setelah Kasus Laporan Manchester City Mencuat

Erling Haaland (Flashscore) - Image

Erling Haaland (Flashscore)

JawaPos.com – Federasi Sepak Bola Norwegia memutuskan untuk tidak mengizinkan Erling Haaland menghadapi media menjelang pertandingan Liga Bangsa-Bangsa melawan Portugal di Oslo.

Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (26/9), Haaland sebelumnya dijadwalkan menghadiri konferensi pers pada Sabtu pagi sebagai bagian dari persiapan Norwegia menghadapi pertandingan tersebut.

Namun, keputusan itu diubah oleh federasi pada Jumat malam, beberapa jam setelah Manchester City dilaporkan dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dugaan pelanggaran peraturan keuangan Liga Premier.

Federasi Sepak Bola Norwegia mengumumkan perubahan agenda konferensi pers melalui pemberitahuan kepada media domestik dan internasional.

Dalam agenda terbaru, pelatih Stale Solbakken serta pemain Fredrik Aursnes dan Andreas Schjelderup dijadwalkan hadir untuk memberikan keterangan kepada media.

Dengan perubahan tersebut, Haaland tidak lagi dijadwalkan mengikuti sesi wawancara menjelang pertandingan Norwegia melawan Portugal.

Keputusan tersebut muncul tidak lama setelah laporan mengenai putusan komisi independen terhadap Manchester City mencuat dan menjadi perhatian luas.

Klub yang dibela Haaland itu dilaporkan dinyatakan bersalah atas 114 tuduhan terkait pelanggaran peraturan keuangan Liga Premier, meskipun sanksi terhadap klub belum ditentukan dan prosesnya masih dapat berlanjut melalui mekanisme banding.

Hingga kini, Federasi Sepak Bola Norwegia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan Haaland dikeluarkan dari agenda konferensi pers tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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