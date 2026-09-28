Rui Pinto Ungkit Lagi Ucapan Pelatih Manchester City Pep Guardiola 10 Tahun Lalu

JawaPos.com - Premier League menyatakan Manchester City bersalah atas pelanggaran aturan keuangan. Di tengah perkembangan tersebut, nama Rui Pinto kembali muncul ke permukaan.

Rui Pinto merupakan sosok asal Portugal yang dikenal luas sebagai orang di balik Football Leaks.

Platform tersebut menjadi sumber bocoran berbagai dokumen rahasia yang mengungkap sejumlah informasi mengenai aktivitas finansial klub, pemain, agen, hingga organisasi sepak bola Eropa.

Football Leaks pertama kali dibuat Pinto pada 2015.

Pria yang memiliki ketertarikan terhadap dunia komputer itu menggunakan nama samaran John ketika menjalankan aktivitasnya.

Dalam perjalanannya, Pinto memperoleh jutaan dokumen dari sistem sejumlah klub, agen pemain, dan badan sepak bola.

Dokumen tersebut mencakup email, kontrak, serta berbagai informasi mengenai transaksi yang sebelumnya tidak diketahui publik.

Nama Pinto semakin dikenal setelah pada 2018, dia membocorkan sejumlah besar dokumen kepada media asal Jerman Der Spiegel.