Lima Juara Baru Liga Primer Jika Manchester City Mendapat Pengurangan Poin Pada Periode Pelanggaran

Manchester City. (Manchester City)
JawaPos.com - Kasus pelanggaran finansial Manchester City berpotensi mengubah catatan sejarah Liga Primer. Jika sanksi akhirnya mencakup pengurangan poin pada musim-musim yang terdampak, tiga gelar yang diraih City selama periode yang diselidiki dapat berpindah tangan.
City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran keuangan yang mencakup periode 2009 hingga 2018. Namun, bentuk hukuman yang akan dijatuhkan belum ditentukan. Salah satu skenario yang menjadi perhatian adalah pencabutan gelar secara retrospektif.
Melansir Mirror, jika skenario tersebut benar-benar diterapkan, berikut lima perubahan yang berpotensi terjadi dalam daftar juara Liga Primer.
1. Gelar 2011/12 untuk Manchester United
Musim 2011/12 menjadi salah satu persaingan gelar paling dramatis dalam sejarah Liga Primer. Manchester City dan Manchester United sama-sama mengoleksi 89 poin, tetapi City keluar sebagai juara berkat keunggulan selisih gol.
Jika gelar tersebut dicabut dan diberikan kepada tim yang finis di posisi kedua, United berpotensi mewarisi gelar yang saat itu lepas dari genggaman mereka.
Dengan demikian, momen ikonik Sergio Agüero saat mencetak gol penentu kemenangan pada pertandingan terakhir musim tersebut juga akan memiliki konteks sejarah yang berbeda.
2. Gelar 2013/14 untuk Liverpool
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022