Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 27 September 2026 | 22.10 WIB

Lima Juara Baru Liga Primer Jika Manchester City Mendapat Pengurangan Poin Pada Periode Pelanggaran

Manchester City. (Manchester City) - Image

Manchester City. (Manchester City)

JawaPos.com - Kasus pelanggaran finansial Manchester City berpotensi mengubah catatan sejarah Liga Primer. Jika sanksi akhirnya mencakup pengurangan poin pada musim-musim yang terdampak, tiga gelar yang diraih City selama periode yang diselidiki dapat berpindah tangan.

City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran keuangan yang mencakup periode 2009 hingga 2018. Namun, bentuk hukuman yang akan dijatuhkan belum ditentukan. Salah satu skenario yang menjadi perhatian adalah pencabutan gelar secara retrospektif.

Melansir Mirror, jika skenario tersebut benar-benar diterapkan, berikut lima perubahan yang berpotensi terjadi dalam daftar juara Liga Primer.

1. Gelar 2011/12 untuk Manchester United

Musim 2011/12 menjadi salah satu persaingan gelar paling dramatis dalam sejarah Liga Primer. Manchester City dan Manchester United sama-sama mengoleksi 89 poin, tetapi City keluar sebagai juara berkat keunggulan selisih gol.

Jika gelar tersebut dicabut dan diberikan kepada tim yang finis di posisi kedua, United berpotensi mewarisi gelar yang saat itu lepas dari genggaman mereka.

Dengan demikian, momen ikonik Sergio Agüero saat mencetak gol penentu kemenangan pada pertandingan terakhir musim tersebut juga akan memiliki konteks sejarah yang berbeda.

2. Gelar 2013/14 untuk Liverpool

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rio Ferdinand Sindir Man City yang Terus Membantah 115 Tuduhan - Image
Sepak Bola Dunia

Rio Ferdinand Sindir Man City yang Terus Membantah 115 Tuduhan

Minggu, 27 September 2026 | 22.52 WIB

Jose Mourinho Sindir Pep Guardiola dan Man City, Sebut Manchester United Berhak Juara Premier League - Image
Sepak Bola Dunia

Jose Mourinho Sindir Pep Guardiola dan Man City, Sebut Manchester United Berhak Juara Premier League

Minggu, 27 September 2026 | 22.49 WIB

Sikap Erling Haaland terhadap Tuduhan 114 Pelanggaran yang Dihadapi Man City - Image
Sepak Bola Dunia

Sikap Erling Haaland terhadap Tuduhan 114 Pelanggaran yang Dihadapi Man City

Minggu, 27 September 2026 | 22.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore