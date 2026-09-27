Lima Juara Baru Liga Primer Jika Manchester City Mendapat Pengurangan Poin Pada Periode Pelanggaran

JawaPos.com - Kasus pelanggaran finansial Manchester City berpotensi mengubah catatan sejarah Liga Primer. Jika sanksi akhirnya mencakup pengurangan poin pada musim-musim yang terdampak, tiga gelar yang diraih City selama periode yang diselidiki dapat berpindah tangan.

City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran keuangan yang mencakup periode 2009 hingga 2018. Namun, bentuk hukuman yang akan dijatuhkan belum ditentukan. Salah satu skenario yang menjadi perhatian adalah pencabutan gelar secara retrospektif.

Melansir Mirror, jika skenario tersebut benar-benar diterapkan, berikut lima perubahan yang berpotensi terjadi dalam daftar juara Liga Primer.

1. Gelar 2011/12 untuk Manchester United

Musim 2011/12 menjadi salah satu persaingan gelar paling dramatis dalam sejarah Liga Primer. Manchester City dan Manchester United sama-sama mengoleksi 89 poin, tetapi City keluar sebagai juara berkat keunggulan selisih gol.

Jika gelar tersebut dicabut dan diberikan kepada tim yang finis di posisi kedua, United berpotensi mewarisi gelar yang saat itu lepas dari genggaman mereka.

Dengan demikian, momen ikonik Sergio Agüero saat mencetak gol penentu kemenangan pada pertandingan terakhir musim tersebut juga akan memiliki konteks sejarah yang berbeda.