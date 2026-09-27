Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 27 September 2026 | 22.49 WIB

Jose Mourinho Sindir Pep Guardiola dan Man City, Sebut Manchester United Berhak Juara Premier League

Jose Mourinho. (ig @redandblackunited) - Image

Jose Mourinho. (ig @redandblackunited)

JawaPos.com - Jose Mourinho kembali menyinggung rivalitas lamanya dengan Pep Guardiola di tengah kasus pelanggaran finansial yang menjerat Manchester City.

City, yang konsisten membantah melakukan kesalahan, dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan Premier League. Pelanggaran tersebut terjadi dalam periode 2009 hingga 2018, sementara klub asal Manchester itu masih mempertahankan ketidakbersalahannya dan diperkirakan akan mengajukan banding.

Jika putusan tersebut bertahan, salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana status sejumlah gelar City dan dampaknya terhadap warisan Guardiola di Stadion Etihad.

Guardiola telah memenangkan 17 trofi utama selama hampir satu dekade menangani City. Namun, hubungan panasnya dengan Mourinho kembali menjadi sorotan setelah komentar keduanya mengenai pencapaian masing-masing.

Mourinho Kembali Menyindir Guardiola

Persaingan antara Guardiola dan Mourinho sudah berlangsung sejak keduanya masih menangani Barcelona dan Real Madrid. 

Melansir Mirror, dalam konferensi pers pada 2024, Guardiola sempat ditanya mengenai perbandingan enam gelar liga yang diraihnya dengan tiga gelar liga milik Mourinho.

Guardiola juga bercanda mengenai harapannya agar masa kepelatihannya tidak berakhir seperti Mourinho. Komentar tersebut kemudian mendapat respons tajam dari Mourinho ketika ia masih menangani Fenerbahce.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Manchester City vs Norwich: Maresca Berpeluang Lampaui Guardiola - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Manchester City vs Norwich: Maresca Berpeluang Lampaui Guardiola

Kamis, 17 September 2026 | 17.35 WIB

Manchester City Raup Rp 6,4 Triliun dari Penjualan Pemain, Era Baru Dimulai Setelah Guardiola Pergi - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Raup Rp 6,4 Triliun dari Penjualan Pemain, Era Baru Dimulai Setelah Guardiola Pergi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04.50 WIB

Rayan Cherki Kejar Level Kevin De Bruyne, Borong Dua Umpan Gol di Matchweek Pertama Manchester City - Image
Sepak Bola Dunia

Rayan Cherki Kejar Level Kevin De Bruyne, Borong Dua Umpan Gol di Matchweek Pertama Manchester City

Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore