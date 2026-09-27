Jose Mourinho Sindir Pep Guardiola dan Man City, Sebut Manchester United Berhak Juara Premier League

Jose Mourinho. (ig @redandblackunited)
JawaPos.com - Jose Mourinho kembali menyinggung rivalitas lamanya dengan Pep Guardiola di tengah kasus pelanggaran finansial yang menjerat Manchester City.
City, yang konsisten membantah melakukan kesalahan, dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan Premier League. Pelanggaran tersebut terjadi dalam periode 2009 hingga 2018, sementara klub asal Manchester itu masih mempertahankan ketidakbersalahannya dan diperkirakan akan mengajukan banding.
Jika putusan tersebut bertahan, salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana status sejumlah gelar City dan dampaknya terhadap warisan Guardiola di Stadion Etihad.
Guardiola telah memenangkan 17 trofi utama selama hampir satu dekade menangani City. Namun, hubungan panasnya dengan Mourinho kembali menjadi sorotan setelah komentar keduanya mengenai pencapaian masing-masing.
Mourinho Kembali Menyindir Guardiola
Persaingan antara Guardiola dan Mourinho sudah berlangsung sejak keduanya masih menangani Barcelona dan Real Madrid.
Melansir Mirror, dalam konferensi pers pada 2024, Guardiola sempat ditanya mengenai perbandingan enam gelar liga yang diraihnya dengan tiga gelar liga milik Mourinho.
Guardiola juga bercanda mengenai harapannya agar masa kepelatihannya tidak berakhir seperti Mourinho. Komentar tersebut kemudian mendapat respons tajam dari Mourinho ketika ia masih menangani Fenerbahce.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022