Jose Mourinho Sindir Pep Guardiola dan Man City, Sebut Manchester United Berhak Juara Premier League

JawaPos.com - Jose Mourinho kembali menyinggung rivalitas lamanya dengan Pep Guardiola di tengah kasus pelanggaran finansial yang menjerat Manchester City.

City, yang konsisten membantah melakukan kesalahan, dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan Premier League. Pelanggaran tersebut terjadi dalam periode 2009 hingga 2018, sementara klub asal Manchester itu masih mempertahankan ketidakbersalahannya dan diperkirakan akan mengajukan banding.

Jika putusan tersebut bertahan, salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana status sejumlah gelar City dan dampaknya terhadap warisan Guardiola di Stadion Etihad.

Guardiola telah memenangkan 17 trofi utama selama hampir satu dekade menangani City. Namun, hubungan panasnya dengan Mourinho kembali menjadi sorotan setelah komentar keduanya mengenai pencapaian masing-masing.

Mourinho Kembali Menyindir Guardiola

Persaingan antara Guardiola dan Mourinho sudah berlangsung sejak keduanya masih menangani Barcelona dan Real Madrid.

Melansir Mirror, dalam konferensi pers pada 2024, Guardiola sempat ditanya mengenai perbandingan enam gelar liga yang diraihnya dengan tiga gelar liga milik Mourinho.