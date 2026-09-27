Deretan Pertanyaan Berkaitan dengan 114 Tuduhan Pelanggaran Manchester City

JawaPos.com - Kasus dugaan pelanggaran aturan finansial Manchester City telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu perkara paling kompleks dalam sejarah Premier League.

Tuduhan yang diajukan mencakup periode 2009-10 hingga 2022-23, dengan persoalan utama berkaitan dengan dugaan pemberian informasi keuangan yang tidak akurat kepada Premier League.

Melansir ESPN, berikut sejumlah pertanyaan penting mengenai kasus tersebut.

1. Apa saja tuduhan yang dikenakan terhadap Manchester City?

Tuduhan terhadap Manchester City mencakup sejumlah musim sejak 2009-10 hingga 2022-23. Salah satu bagian paling serius berkaitan dengan dugaan pemberian informasi keuangan yang tidak akurat, termasuk mengenai pendapatan sponsor, pihak-pihak terkait, dan biaya operasional klub.

Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran mengenai remunerasi pemain dan manajer. Pada periode yang lebih baru, City juga dituduh gagal bekerja sama dengan investigasi Premier League.

2. Jika tuduhan berkaitan dengan dugaan pelanggaran, mengapa kasusnya baru mencuat sekarang?