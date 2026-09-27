Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 27 September 2026 | 22.27 WIB

Deretan Pertanyaan Berkaitan dengan 114 Tuduhan Pelanggaran Manchester City

Manchester City. (X/@ManCity) - Image

Manchester City. (X/@ManCity)

JawaPos.com - Kasus dugaan pelanggaran aturan finansial Manchester City telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu perkara paling kompleks dalam sejarah Premier League.

Tuduhan yang diajukan mencakup periode 2009-10 hingga 2022-23, dengan persoalan utama berkaitan dengan dugaan pemberian informasi keuangan yang tidak akurat kepada Premier League.

Melansir ESPN, berikut sejumlah pertanyaan penting mengenai kasus tersebut.

1. Apa saja tuduhan yang dikenakan terhadap Manchester City?

Tuduhan terhadap Manchester City mencakup sejumlah musim sejak 2009-10 hingga 2022-23. Salah satu bagian paling serius berkaitan dengan dugaan pemberian informasi keuangan yang tidak akurat, termasuk mengenai pendapatan sponsor, pihak-pihak terkait, dan biaya operasional klub.

Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran mengenai remunerasi pemain dan manajer. Pada periode yang lebih baru, City juga dituduh gagal bekerja sama dengan investigasi Premier League.

2. Jika tuduhan berkaitan dengan dugaan pelanggaran, mengapa kasusnya baru mencuat sekarang?

Kasus ini berawal dari publikasi dokumen yang dikenal sebagai Football Leaks. Majalah Jerman Der Spiegel memperoleh akses terhadap sejumlah dokumen internal, termasuk email, yang kemudian digunakan dalam laporan mengenai dugaan pelanggaran aturan financial fair play oleh Manchester City.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rio Ferdinand Sindir Man City yang Terus Membantah 115 Tuduhan - Image
Sepak Bola Dunia

Rio Ferdinand Sindir Man City yang Terus Membantah 115 Tuduhan

Minggu, 27 September 2026 | 22.52 WIB

Jose Mourinho Sindir Pep Guardiola dan Man City, Sebut Manchester United Berhak Juara Premier League - Image
Sepak Bola Dunia

Jose Mourinho Sindir Pep Guardiola dan Man City, Sebut Manchester United Berhak Juara Premier League

Minggu, 27 September 2026 | 22.49 WIB

Sikap Erling Haaland terhadap Tuduhan 114 Pelanggaran yang Dihadapi Man City - Image
Sepak Bola Dunia

Sikap Erling Haaland terhadap Tuduhan 114 Pelanggaran yang Dihadapi Man City

Minggu, 27 September 2026 | 22.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore