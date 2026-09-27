Deretan Pertanyaan Berkaitan dengan 114 Tuduhan Pelanggaran Manchester City

Manchester City. (X/@ManCity)
JawaPos.com - Kasus dugaan pelanggaran aturan finansial Manchester City telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu perkara paling kompleks dalam sejarah Premier League.
Tuduhan yang diajukan mencakup periode 2009-10 hingga 2022-23, dengan persoalan utama berkaitan dengan dugaan pemberian informasi keuangan yang tidak akurat kepada Premier League.
Melansir ESPN, berikut sejumlah pertanyaan penting mengenai kasus tersebut.
1. Apa saja tuduhan yang dikenakan terhadap Manchester City?
Tuduhan terhadap Manchester City mencakup sejumlah musim sejak 2009-10 hingga 2022-23. Salah satu bagian paling serius berkaitan dengan dugaan pemberian informasi keuangan yang tidak akurat, termasuk mengenai pendapatan sponsor, pihak-pihak terkait, dan biaya operasional klub.
Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran mengenai remunerasi pemain dan manajer. Pada periode yang lebih baru, City juga dituduh gagal bekerja sama dengan investigasi Premier League.
2. Jika tuduhan berkaitan dengan dugaan pelanggaran, mengapa kasusnya baru mencuat sekarang?
Kasus ini berawal dari publikasi dokumen yang dikenal sebagai Football Leaks. Majalah Jerman Der Spiegel memperoleh akses terhadap sejumlah dokumen internal, termasuk email, yang kemudian digunakan dalam laporan mengenai dugaan pelanggaran aturan financial fair play oleh Manchester City.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022