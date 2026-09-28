Manchester City Dinyatakan Bersalah atas Mayoritas 115 Dakwaan, Premier League Kini Hadapi Babak Bar

JawaPos.com - Manchester City menghadapi babak baru dalam kasus 115 dakwaan pelanggaran aturan finansial Premier League.

Setelah proses persidangan berlangsung lebih dari dua tahun, panel independen akhirnya telah mencapai keputusan.

BBC melaporkan bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas sebagian besar pelanggaran finansial yang didakwakan kepada klub.

Putusan tersebut diketahui telah dikirim kepada para petinggi klub pada pekan ini.

Meski begitu, kasus tersebut belum benar-benar selesai.

Manchester City diyakini akan mengajukan banding sehingga proses hukum masih dapat berlangsung cukup panjang.

Premier League sendiri belum mengumumkan hasil putusan tersebut secara resmi.

Sementara itu, Manchester City juga belum secara langsung mengonfirmasi vonis bersalah.