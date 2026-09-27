15 Skandal Kecurangan Terbesar dalam Sejarah Olahraga, Manchester City di Posisi Kedua

Manchester City (@mancity/Instagram).
JawaPos.com - Manchester City diperkirakan akan dinyatakan bersalah atas hampir seluruh dari 115 pelanggaran aturan keuangan yang dituduhkan.
Jika itu terjadi, maka sejarah panjang dan berliku mengenai korupsi dalam dunia olahraga mungkin akan mencatatkan satu babak baru yang mengejutkan.
Di tengah kabar klub-klub rival menuntut kompensasi besar, serta adanya wacana mengenai degradasi, pengusiran dari Liga Premier, dan pencabutan gelar juara yang diraih selama periode penyelidikan (2009–2018), vonis bersalah yang diperkirakan akan jatuh itu tampaknya hanyalah puncak gunung es dari skandal besar ini.
Namun, bagaimana perbandingan skandal pelanggaran aturan keuangan Man City ini dengan beberapa kasus kecurangan terbesar dalam sejarah olahraga? Untuk menjawab pertanyaan sulit tersebut, kami meminta bantuan alat AI, ChatGPT, untuk menyusun daftar dan peringkat 15 skandal kecurangan terbesar dalam sejarah olahraga.
No Atlet/Tim Cabang Olahraga
15 New England Patriots – Spygate American Football
(Patriots dijatuhi sanksi setelah NFL menetapkan pegawai tim secara ilegal merekam sinyal pelatih lawan menggunakan video dari lokasi yang tidak diizinkan)
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14 Basket Paralimpiade Spanyol Olahraga Paralimpiade
(Pada Paralimpiade Sydney 2000, tim bola basket penyandang disabilitas intelektual Spanyol terungkap melakukan kecurangan setelah sebagian besar anggota skuad diketahui tidak memiliki disabilitas intelektual sebagaimana yang diklaim. Skandal ini berdampak besar terhadap sistem klasifikasi)
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