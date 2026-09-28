Van Bommel Antusias Hadapi Zidane, Belgia Siap Pertahankan Gaya Menyerang Lawan Prancis

Mark van Bommel antusias menghadapi Prancis asuhan Zinedine Zidane. Belgia siap mempertahankan gaya menyerang setelah menang atas Italia. (@belgianreddevils/Instagram).
JawaPos.com - Pelatih Belgia Mark van Bommel mengaku antusias menghadapi Prancis pada matchday kedua Grup A1 UEFA Nations League, Selasa (29/9). Ia ingin mempertahankan pendekatan menyerang yang membawa Belgia meraih kemenangan pada laga debutnya.
Van Bommel mengawali kiprahnya sebagai pelatih Belgia dengan hasil positif. Romelu Lukaku dan kolega berhasil mengalahkan Italia 2-0 di Roma pada Sabtu (26/9).
Hasil tersebut membuat Van Bommel semakin percaya diri mempertahankan gaya permainan yang diterapkannya. Intensitas dan kerja keras menjadi dua aspek yang tetap ditekankan pelatih asal Belanda tersebut saat menghadapi Prancis.
“Saya memulai (masa kepelatihan) pada Senin lalu dengan menekankan intensitas dan kemauan untuk bekerja,” kata Van Bommel dikutip dari Reuters.
“Gagasannya harus tetap sama. Tentu saja, Anda harus mempertimbangkan kualitas lawan, tetapi itu tidak mengubah gaya bermain kami. Jika Anda dikalahkan dalam suatu situasi, itu bukan masalah. Selama semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan,” lanjutnya.
Duel melawan Prancis juga menjadi pertemuan Van Bommel dengan Zinedine Zidane dalam kapasitas berbeda. Zidane baru menjalani laga keduanya sebagai pelatih Les Bleus setelah membawa Prancis menang 1-0 atas Turki pada Sabtu (26/9).
Van Bommel bahkan pernah berhadapan langsung dengan Zidane ketika masih aktif sebagai pemain. Ia menghadapi legenda Prancis tersebut saat membela Barcelona dalam pertandingan melawan Real Madrid.
“Sungguh istimewa rasanya melatih tim untuk menghadapi sosok seperti itu. Dia adalah pesepak bola yang luar biasa dan saya pernah menghadapinya sekali, bersama Barca melawan Real Madrid,” ujar Van Bommel.
Pelatih berusia 49 tahun itu juga memberikan pujian kepada Zidane, baik sebagai pemain maupun pelatih.
“Jika sebuah gerakan menggiring bola dinamai berdasarkan nama Anda, berarti Anda pasti telah melakukan sesuatu yang sangat baik. Sebagai pelatih juga, tentu saja. Dia pelatih yang bagus, itu jelas,” lanjut Van Bommel.
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