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Aprillia JP
Senin, 28 September 2026 | 14.08 WIB

Gagal Ulangi Sukses Euro 2024, Timnas Georgia Pecat Willy Sagnol

Georgia memecat Willy Sagnol usai kalah dari Irlandia Utara. Ramaz Svanadze ditunjuk sebagai pelatih baru hingga akhir 2028. (@lequipe/X). - Image

Georgia memecat Willy Sagnol usai kalah dari Irlandia Utara. Ramaz Svanadze ditunjuk sebagai pelatih baru hingga akhir 2028. (@lequipe/X).

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Georgia (GFF) resmi memecat Willy Sagnol dari posisi pelatih tim nasional setelah kekalahan 0-1 dari Irlandia Utara di UEFA Nations League, Jumat (25/9). Posisi Sagnol kemudian diisi Ramaz Svanadze yang sebelumnya menangani timnas Georgia U-21.

GFF mengumumkan pergantian pelatih tersebut pada Sabtu (26/9). Svanadze telah menangani Georgia U-21 selama lima tahun dan kini mendapat kontrak sebagai pelatih tim senior hingga akhir 2028.

Kekalahan dari Irlandia Utara di Tbilisi menjadi laga terakhir Sagnol bersama Georgia. Hasil tersebut menambah catatan buruk tim nasional setelah performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir tidak mampu menyamai pencapaian pada Euro 2024.

Dilansir Reuters, Sagnol mulai menangani Georgia pada 2021. Pelatih asal Prancis tersebut mencatat sejarah dengan membawa Georgia lolos ke turnamen besar untuk pertama kalinya ketika memastikan tiket ke Euro 2024.

Pada turnamen yang berlangsung di Jerman tersebut, Georgia mampu melaju hingga babak 16 besar.

Namun, perjalanan mereka terhenti setelah kalah dari Spanyol yang kemudian keluar sebagai juara Euro 2024.

Performa Georgia Menurun

Performa Georgia setelah Euro 2024 mengalami penurunan. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Georgia kalah dalam lima dari enam pertandingan fase grup sehingga gagal mengamankan tiket ke turnamen tersebut.

Kekalahan 0-1 dari Irlandia Utara kemudian mengakhiri masa kerja Sagnol sebagai pelatih Georgia.

GFF menyampaikan apresiasi atas kontribusi Sagnol selama memimpin tim nasional.

"Terima kasih, Willy Sagnol atas setiap menit yang dihabiskan bersama tim nasional Georgia dan atas emosi yang kita lalui bersama dalam perjalanan bersejarah ini," tulis GFF dalam pernyataan resminya.

Editor: Hendra
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Sumber: Lequipe
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