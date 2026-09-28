Gagal Ulangi Sukses Euro 2024, Timnas Georgia Pecat Willy Sagnol

Georgia memecat Willy Sagnol usai kalah dari Irlandia Utara. Ramaz Svanadze ditunjuk sebagai pelatih baru hingga akhir 2028. (@lequipe/X).
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Georgia (GFF) resmi memecat Willy Sagnol dari posisi pelatih tim nasional setelah kekalahan 0-1 dari Irlandia Utara di UEFA Nations League, Jumat (25/9). Posisi Sagnol kemudian diisi Ramaz Svanadze yang sebelumnya menangani timnas Georgia U-21.
GFF mengumumkan pergantian pelatih tersebut pada Sabtu (26/9). Svanadze telah menangani Georgia U-21 selama lima tahun dan kini mendapat kontrak sebagai pelatih tim senior hingga akhir 2028.
Kekalahan dari Irlandia Utara di Tbilisi menjadi laga terakhir Sagnol bersama Georgia. Hasil tersebut menambah catatan buruk tim nasional setelah performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir tidak mampu menyamai pencapaian pada Euro 2024.
Dilansir Reuters, Sagnol mulai menangani Georgia pada 2021. Pelatih asal Prancis tersebut mencatat sejarah dengan membawa Georgia lolos ke turnamen besar untuk pertama kalinya ketika memastikan tiket ke Euro 2024.
Pada turnamen yang berlangsung di Jerman tersebut, Georgia mampu melaju hingga babak 16 besar.
Namun, perjalanan mereka terhenti setelah kalah dari Spanyol yang kemudian keluar sebagai juara Euro 2024.
Performa Georgia setelah Euro 2024 mengalami penurunan. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Georgia kalah dalam lima dari enam pertandingan fase grup sehingga gagal mengamankan tiket ke turnamen tersebut.
Kekalahan 0-1 dari Irlandia Utara kemudian mengakhiri masa kerja Sagnol sebagai pelatih Georgia.
GFF menyampaikan apresiasi atas kontribusi Sagnol selama memimpin tim nasional.
"Terima kasih, Willy Sagnol atas setiap menit yang dihabiskan bersama tim nasional Georgia dan atas emosi yang kita lalui bersama dalam perjalanan bersejarah ini," tulis GFF dalam pernyataan resminya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022