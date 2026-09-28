Aksi Tak Biasa di CONCACAF Nations League, Tarik Rambut Pemain Anguilla Berujung Kartu Merah

Dua pemain Antigua & Barbuda mendapat kartu merah setelah menarik rambut Aeden Scipio saat menghadapi Anguilla di CONCACAF Nations League 2026/27. (Dok. IST)
JawaPos.com - Pertandingan CONCACAF Nations League 2026/27 antara Antigua & Barbuda dan Anguilla diwarnai kejadian tak biasa.
Dua pemain Antigua & Barbuda diganjar kartu merah setelah menarik rambut panjang gelandang Anguilla, Aeden Scipio.
Antigua & Barbuda sebenarnya tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka mampu mencetak lima gol dan mengendalikan jalannya laga. Namun, aksi terhadap Scipio menjadi salah satu momen yang paling mencuri perhatian.
Scipio, gelandang berusia 36 tahun, memang memiliki ciri khas berupa rambut yang sangat panjang. Dalam dua insiden berbeda, pemain Antigua & Barbuda terlihat menarik rambut tersebut ketika berduel dengan Scipio.
Wasit langsung memberikan kartu merah kepada kedua pemain yang melakukan tindakan tersebut. Mereka pun harus meninggalkan lapangan lebih awal.
Meski kehilangan dua pemain akibat kartu merah, Antigua & Barbuda tetap mampu mempertahankan keunggulan. Mereka menutup pertandingan dengan kemenangan telak 5-0 atas Anguilla.
Scipio juga tetap melanjutkan pertandingan setelah dua insiden tersebut. Rambut panjangnya menjadi salah satu ciri yang paling menonjol dari penampilannya dalam laga tersebut.
Kejadian ini menjadi salah satu momen unik dalam pertandingan CONCACAF Nations League. Di tengah kemenangan besar Antigua & Barbuda, dua kartu merah akibat aksi menarik rambut membuat laga tersebut mendapat perhatian tersendiri.
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