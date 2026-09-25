PM Irlandia Sebut Masyarakat Internasional Gagal Lindungi Palestina

JawaPos.com - Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin mengatakan, komunitas internasional telah gagal terhadap rakyat Palestina. Hal itu dikatakannya saat berbicara dalam Sidang Umum PBB di New York pada Kamis (24/9),
Hal ini karena menruut Martin, tatanan hukum internasional berada di bawah "tekanan yang luar biasa", seraya memperingatkan kekerasan, pembatasan bantuan kemanusiaan, dan perluasan permukiman mengancam prospek perdamaian jangka panjang.
"Penolakan terhadap hak asasi manusia mendasar bagi jutaan orang di seluruh dunia tetap menjadi salah satu tantangan utama pada zaman kita," katanya, dilansir dari Antara, Jumat (25/9).
Martin mengatakan fase pertama rencana perdamaian Gaza yang disepakati Israel dan Hamas pada Oktober lalu patut disambut, tetapi belum mengubah kondisi secara mendasar.
Menurutnya serangan Israel, pembatasan bantuan kemanusiaan, dan penderitaan warga sipil di Gaza masih berlanjut.
"Kita, sebagai komunitas internasional secara kolektif, telah gagal terhadap Palestina," kata Martin, merujuk pada penderitaan warga sipil yang terus berlangsung di Gaza dan Tepi Barat.
"Ketika kebenaran sepenuhnya mengenai apa yang telah terjadi dan masih terjadi di Gaza akhirnya diketahui, ketika bukti dikumpulkan, kesaksian didengar, dan kengerian yang sebenarnya akhirnya terungkap sepenuhnya, hal itu akan mempermalukan dunia. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa kita tidak tahu," katanya.
Martin mengecam perluasan permukiman Israel di Tepi Barat dan mengatakan perkembangan tersebut mengikis prospek perdamaian yang adil dan langgeng.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022