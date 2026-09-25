PM Irlandia Sebut Masyarakat Internasional Gagal Lindungi Palestina

Warga Palestina di Gaza menghadapi frustrasi yang semakin meningkat dan hilangnya harapan untuk fase selanjutnya (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin mengatakan, komunitas internasional telah gagal terhadap rakyat Palestina. Hal itu dikatakannya saat berbicara dalam Sidang Umum PBB di New York pada Kamis (24/9),

Hal ini karena menruut Martin, tatanan hukum internasional berada di bawah "tekanan yang luar biasa", seraya memperingatkan kekerasan, pembatasan bantuan kemanusiaan, dan perluasan permukiman mengancam prospek perdamaian jangka panjang.

"Penolakan terhadap hak asasi manusia mendasar bagi jutaan orang di seluruh dunia tetap menjadi salah satu tantangan utama pada zaman kita," katanya, dilansir dari Antara, Jumat (25/9).

Martin mengatakan fase pertama rencana perdamaian Gaza yang disepakati Israel dan Hamas pada Oktober lalu patut disambut, tetapi belum mengubah kondisi secara mendasar.

Menurutnya serangan Israel, pembatasan bantuan kemanusiaan, dan penderitaan warga sipil di Gaza masih berlanjut.

"Kita, sebagai komunitas internasional secara kolektif, telah gagal terhadap Palestina," kata Martin, merujuk pada penderitaan warga sipil yang terus berlangsung di Gaza dan Tepi Barat.

"Ketika kebenaran sepenuhnya mengenai apa yang telah terjadi dan masih terjadi di Gaza akhirnya diketahui, ketika bukti dikumpulkan, kesaksian didengar, dan kengerian yang sebenarnya akhirnya terungkap sepenuhnya, hal itu akan mempermalukan dunia. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa kita tidak tahu," katanya.