Rakyat Palestina Masih Hadapi Kekerasan, Indonesia Desak Percepatan Implementasi Solusi Dua Negara

Ilustrasi: IDF saat melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, ( (The Guardian).

JawaPos.com - Indonesia mendesak percepatan implementasi solusi dua negara di tengah terus berlanjutnya kekerasan dan pengungsian di Palestina. Ihwal hal ini dikatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono.

"Rakyat Palestina masih menghadapi kekerasan dan pengungsian. Kita harus mengakhiri kenyataan ini," kata Menlu dalam pertemuan Aliansi Global Tingkat Menteri untuk Implementasi Solusi Dua Negara di Markas PBB di New York, Amerika Serikat, dilansir dari Antara, Jumat (23/9).

Sugiono menjelaskan bahwa setahun setelah diadopsi Deklarasi New York dan resolusi Dewan Keamanan nomor 2803, dukungan internasional terhadap solusi dua negara terus meningkat. Semakin banyak negara juga telah mengakui Negara Palestina.

“Kini kita memiliki peluang dan tanggung jawab untuk mengubah momentum politik yang terus berkembang ini menjadi tindakan nyata dan kolektif,” katanya.

Indonesia menyerukan negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera memberikan pengakuan sebagai bagian dari upaya memperkuat jalan menuju terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Kita harus terus mengetuk pintu setiap negara yang belum mengakui Palestina, karena setiap pengakuan akan meruntuhkan satu demi satu batu bata dari tembok pendudukan,” ucapnya.

Pada saat yang sama, Indonesia secara tegas menolak segala tindakan yang dinilai mengancam status kenegaraan Palestina, termasuk perluasan permukiman ilegal Israel.