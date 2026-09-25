40 Imam Besar Dunia Kumpul di Masjid Istiqlal Jakarta, Doakan Masjidil Aqsa

Imam besar dunia berdoa bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (25/9/2026). (Kemenag via Antara)
JawaPos.com - Lebih dari 40 imam besar dunia berkumpul di Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat (25/9) selepas shalat Jumat.
Para imam menggelar doa bersama untuk persatuan umat Islam dan Masjid Al Aqsa di Palestina.
“Ya Allah, satukanlah kalimat kaum Muslimin. Ya Allah, persatukanlah kaum Muslimin. Ya Allah, satukanlah barisan mereka dan perbaikilah kelemahan mereka,” ucap Dosen Al-Azhar Mesir Ahmad Al Showi yang memimpin doa, sebagaimana dilansir dari Antara.
Doa bersama itu bagian dari rangkaian International Grand Imam Conference (IGIC) 2026, pertemuan para imam besar dunia untuk perdamaian dan kemanusiaan.
Selain mendoakan persatuan umat, doa bersama itu juga memohonkan petunjuk bagi para pemimpin negara-negara Muslim dalam menjalankan amanah, serta dikelilingi penasihat yang baik.
Para imam juga memohonkan perlindungan bagi umat Islam, kaum Muslimin, serta negeri-negeri Muslim dari berbagai keburukan.
Secara khusus, ada bagian dari doa bersama yang ditujukan kepada Masjid Al Aqsa di Yerussalem Palestina.
Para imam memohon agar Allah mengembalikan Masjid Al Aqsa kepada kaum Muslimin sekaligus memberikan kesempatan kepada umat untuk melaksanakan ibadah di tempat suci tersebut.
“Ya Allah, kembalikanlah Masjid Al Aqsa kepada kaum Muslimin. Ya Allah, karuniailah kami kesempatan untuk shalat di masjid Rasul-Mu SAW dan karuniailah kami kesempatan untuk salat di Masjid Al Aqsa, wahai Tuhan semesta alam,” demikian doa tersebut.
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Dalam doa bersama itu, para imam juga menyampaikan pesan lintas generasi agar umat dapat turut mewujudkan harapan bagi Masjid Al Aqsa.
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