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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 27 September 2026 | 14.33 WIB

Jelang Irlandia vs Israel, Gavin Bazunu Tegas Menolak Bermain dan Ungkap Alasan Keputusannya

Kiper timnas Irlandia, Gavin Bazunu. (Istimewa) - Image

Kiper timnas Irlandia, Gavin Bazunu. (Istimewa)

JawaPos.com - Kiper Irlandia, Gavin Bazunu, memastikan dirinya tidak akan tampil saat menghadapi Israel dalam lanjutan UEFA Nations League, Minggu (27/9/2026).

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Debrecen, Hungaria. Bazunu mengambil keputusan untuk tidak bermain karena alasan prinsip dan keyakinan pribadi yang berkaitan dengan situasi konflik di kawasan tersebut.

Melalui pernyataan yang disampaikan kepada publik, Bazunu mengakui bahwa keputusan tersebut tidak mudah. Menurutnya, membela Republik Irlandia merupakan sesuatu yang sangat berarti dalam kariernya sebagai pesepak bola.

"Representasi negara saya berarti segalanya bagi saya. Saya sangat menghormati setiap rekan setim, pelatih kepala, staf kepelatihan, dan masyarakat Irlandia," kata Bazunu.

Namun, setelah mempertimbangkan situasi yang ada, penjaga gawang tersebut memilih untuk tidak terlibat dalam pertandingan melawan Israel.

Bazunu menjelaskan bahwa dirinya merupakan sosok yang memiliki keyakinan kuat dan berusaha memegang prinsip dalam mengambil keputusan.

"Saya percaya akan menjadi sebuah kesalahan jika ikut ambil bagian dalam pertandingan mendatang melawan Israel. Keputusan saya sepenuhnya didasarkan pada keyakinan pribadi bahwa membunuh orang yang tidak bersalah adalah sesuatu yang salah," ujarnya.

Bazunu juga memberikan penegasan terkait sikapnya tersebut. Ia menyebut keputusannya bukan ditujukan kepada masyarakat Israel maupun komunitas Yahudi.

Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kekejaman yang terjadi di kawasan tersebut.

Editor: Banu Adikara
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