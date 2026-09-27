Drama Jelang Irlandia vs Israel, Pemain Gelar Voting dan Putuskan Tetap Bertanding

JawaPos.com - Republik Irlandia memastikan pertandingan UEFA Nations League melawan Israel tetap berlangsung sesuai jadwal. Laga Grup B3 tersebut akan digelar di Debrecen, Hungaria, Minggu (27/9).

Kepastian itu disampaikan setelah sempat muncul tanda tanya besar mengenai kelanjutan pertandingan. Situasi di dalam skuad Republik Irlandia menjadi perhatian setelah sejumlah agenda tim pada Sabtu (26/9) mengalami penundaan.

Konferensi pers yang menghadirkan pelatih Heimir Hallgrimsson bersama salah satu pemain awalnya dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.15 waktu setempat. Namun, acara tersebut ditunda sekitar 15 menit sebelum dimulai.

Pihak tim kemudian menginformasikan bahwa konferensi pers akan digelar setelah sesi latihan. Namun, latihan yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 juga tidak segera dimulai.

Para pemain masih berada di hotel ketika para jurnalis menunggu perkembangan terbaru. Situasi tersebut membuat spekulasi mengenai pertandingan semakin berkembang.

Di tengah kondisi tersebut, para pemain Republik Irlandia menggelar pertemuan internal. Muncul laporan yang belum dikonfirmasi bahwa sejumlah pemain, termasuk penjaga gawang Gavin Bazunu, sempat menyampaikan keinginan untuk tidak tampil dalam pertandingan melawan Israel.

Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan apakah laga tersebut akan tetap digelar atau mengalami perubahan.

Sekitar pukul 13.00 waktu setempat, sejumlah pemain mulai keluar dari ruang pertemuan. Tidak lama berselang, pihak tim memastikan konferensi pers tetap berlangsung di Nagyerdei Stadion pada pukul 14.30.