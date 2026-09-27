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Aprillia JP
Senin, 28 September 2026 | 05.54 WIB

Irlandia Krisis Kiper Lawan Israel, Bek Jimmy Dunne Disiapkan Jadi Penjaga Gawang

Jimmy Dunne ditunjuk jadi kiper darurat Irlandia gantikan Gavin Bazunu. (@gavin_bazunu/Instagram). - Image

Jimmy Dunne ditunjuk jadi kiper darurat Irlandia gantikan Gavin Bazunu. (@gavin_bazunu/Instagram).

JawaPos.com - Timnas Republik Irlandia harus menyiapkan solusi darurat di posisi penjaga gawang jelang menghadapi Israel pada UEFA Nations League, Senin (28/9) di Hungaria. Bek Jimmy Dunne bahkan ditunjuk sebagai salah satu dari dua kiper cadangan untuk pertandingan tersebut.

Pemain berusia 28 tahun itu masuk dalam daftar penjaga gawang cadangan setelah Gavin Bazunu memutuskan mundur dari skuad Republik Irlandia untuk dua pertandingan melawan Israel.

Bazunu memilih tidak memperkuat Irlandia dalam dua pertemuan tersebut karena alasan pribadi terkait situasi di Palestina. Keputusan itu disampaikan sang penjaga gawang melalui akun Instagram pribadinya.

“Keputusan saya semata-mata didasarkan pada keyakinan pribadi bahwa membunuh orang yang tidak bersalah adalah sesuatu yang tidak adil,” ujar Bazunu.

Kiper berusia 24 tahun itu juga menegaskan bahwa sikap tersebut tidak ditujukan kepada masyarakat Israel maupun komunitas Yahudi.

“Penting untuk menjelaskan bahwa posisi saya bukan ditujukan kepada rakyat Israel maupun komunitas Yahudi, melainkan terhadap kekejaman yang terjadi di kawasan tersebut,” lanjutnya.

Absennya Bazunu membuat Federasi Sepak Bola Irlandia harus menyiapkan solusi agar tetap memenuhi regulasi UEFA. Dilansir L'Equipe, aturan UEFA mewajibkan setiap tim mendaftarkan setidaknya tiga penjaga gawang untuk pertandingan Nations League.

Karena jumlah kiper Irlandia tidak mencukupi setelah Bazunu mundur, Dunne kemudian ditunjuk sebagai salah satu dari dua penjaga gawang cadangan untuk menghadapi Israel.

Penunjukan tersebut membuat Dunne berpotensi menjalankan peran berbeda dari posisi utamanya sebagai pemain bertahan. Ia akan menjadi salah satu opsi di posisi penjaga gawang jika situasi pertandingan mengharuskan Irlandia melakukan pergantian pemain di bawah mistar.

Pertandingan di Hungaria pada Senin (28/9) menjadi pertemuan pertama Irlandia dan Israel dalam rangkaian dua laga. Kedua tim selanjutnya dijadwalkan kembali bertemu di Serbia pada 5 Oktober.

Editor: Hendra
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