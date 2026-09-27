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Andre Rizal Hanafi
Senin, 28 September 2026 | 01.08 WIB

Prediksi Skor Serbia vs Belanda di UEFA Nations League: Misi Oranje Bangkit!

Timnas Belanda saat menghadapi Maroko di 32 besar Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA) - Image

Timnas Belanda saat menghadapi Maroko di 32 besar Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA)

JawaPos.com - Serbia akan menjamu Belanda pada matchday kedua Grup 2 UEFA Nations League A 2026-27. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Rajko Mitic Stadium, Belgrade, Minggu (27/9/2026) pukul 23.00 WIB.

Duel Serbia vs Belanda menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih kemenangan pertama di fase grup. Keduanya sama-sama gagal mengamankan tiga poin pada pertandingan pembuka.

Serbia harus mengakui keunggulan Yunani dengan skor 1-2. Sementara itu, Belanda bermain imbang 1-1 saat menghadapi Jerman.

Hasil tersebut membuat pertandingan di Belgrade menjadi penting bagi kedua tim. Serbia membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus menghentikan tren negatif, sedangkan Belanda ingin menjaga momentum setelah tampil cukup kompetitif ketika menghadapi Jerman.

Serbia datang ke pertandingan ini dengan kondisi yang tidak ideal. Kekalahan dari Yunani menjadi kekalahan ketiga secara beruntun bagi tim berjuluk Orlovi tersebut.

Sebelum tumbang dari Yunani, Serbia juga kalah telak dari Meksiko dan Cape Verde dalam pertandingan uji coba. Mereka kalah 1-5 dari Meksiko pada Juni lalu, kemudian takluk 0-3 dari Cape Verde.

Melawan Yunani, Serbia sebenarnya mampu memulai pertandingan dengan baik. Andrija Zivkovic membawa tuan rumah unggul ketika laga baru berjalan empat menit.

Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan. Yunani bangkit pada babak kedua dan mencetak dua gol melalui Christos Tzolis serta Anastasios Douvikas.

Catatan pertahanan Serbia juga menjadi perhatian. Mereka belum mampu mencatatkan clean sheet dalam 10 pertandingan terakhir.

Kondisi tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah besar ketika harus menghadapi Belanda yang memiliki sejumlah pemain dengan kualitas menyerang.

Editor: Hendra
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