Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 26 September 2026 | 15.39 WIB

Prediksi Skor Lituania vs Azerbaijan di Liga Nations UEFA: Milli Paksa Tuan Rumah Bermain Imbang

Lituania diprediksi harus puas bermain imbang 1-1 saat menghadapi Azerbaijan dalam lanjutan Liga Nations UEFA 2026/2027. (Timnas Azerbaijan) - Image

Lituania diprediksi harus puas bermain imbang 1-1 saat menghadapi Azerbaijan dalam lanjutan Liga Nations UEFA 2026/2027. (Timnas Azerbaijan)

JawaPos.com — Lituania diprediksi bermain imbang 1-1 melawan Azerbaijan dalam lanjutan Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadion Dariaus ir Gireno, Minggu (27/9/2026) pukul 20.00 WIB.

Lituania datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Liechtenstein, sedangkan Azerbaijan membawa kepercayaan diri setelah menang atas Tajikistan dalam laga persahabatan.

Lituania Punya Modal Kemenangan

Lituania memulai perjalanan di League D Grup 2 dengan hasil positif setelah mengalahkan Liechtenstein 2-0 pada Kamis lalu.

Lukas Michelbrink dan Artur Dolzikov menjadi pencetak gol yang membawa tim asuhan Edgaras Jankauskas mengamankan tiga poin perdana.

Hasil tersebut terasa penting bagi Lituania setelah mereka menjalani kampanye Liga Nations UEFA 2024/2025 dengan hasil mengecewakan.

Lituania kalah dalam seluruh enam pertandingan pada edisi sebelumnya sehingga kemenangan atas Liechtenstein menjadi momentum penting untuk membangun kepercayaan diri.

Secara keseluruhan, performa Lituania dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi menunjukkan catatan tiga kemenangan dan tiga kekalahan.

Artinya, kemenangan terbaru menjadi bagian dari pola performa yang masih naik turun dan belum menunjukkan konsistensi penuh menjelang pertandingan menghadapi Azerbaijan.

Lituania juga memiliki sejarah pertemuan yang cukup berimbang saat menghadapi Azerbaijan.

Dari tiga pertemuan sebelumnya, Lituania mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, sedangkan pertemuan terakhir pada Maret 2019 berakhir tanpa gol alias 0-0.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Sabtu, 26 September 2026 | 15.36 WIB

Prediksi Skor Austria vs Kosovo di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Tipis Atas Tim Tamu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Austria vs Kosovo di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Tipis Atas Tim Tamu

Sabtu, 26 September 2026 | 15.33 WIB

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

Sabtu, 26 September 2026 | 15.30 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore