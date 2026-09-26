Prediksi Skor Lituania vs Azerbaijan di Liga Nations UEFA: Milli Paksa Tuan Rumah Bermain Imbang

Lituania diprediksi harus puas bermain imbang 1-1 saat menghadapi Azerbaijan dalam lanjutan Liga Nations UEFA 2026/2027. (Timnas Azerbaijan)
JawaPos.com — Lituania diprediksi bermain imbang 1-1 melawan Azerbaijan dalam lanjutan Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadion Dariaus ir Gireno, Minggu (27/9/2026) pukul 20.00 WIB.
Lituania datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Liechtenstein, sedangkan Azerbaijan membawa kepercayaan diri setelah menang atas Tajikistan dalam laga persahabatan.
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Lituania memulai perjalanan di League D Grup 2 dengan hasil positif setelah mengalahkan Liechtenstein 2-0 pada Kamis lalu.
Lukas Michelbrink dan Artur Dolzikov menjadi pencetak gol yang membawa tim asuhan Edgaras Jankauskas mengamankan tiga poin perdana.
Hasil tersebut terasa penting bagi Lituania setelah mereka menjalani kampanye Liga Nations UEFA 2024/2025 dengan hasil mengecewakan.
Lituania kalah dalam seluruh enam pertandingan pada edisi sebelumnya sehingga kemenangan atas Liechtenstein menjadi momentum penting untuk membangun kepercayaan diri.
Secara keseluruhan, performa Lituania dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi menunjukkan catatan tiga kemenangan dan tiga kekalahan.
Artinya, kemenangan terbaru menjadi bagian dari pola performa yang masih naik turun dan belum menunjukkan konsistensi penuh menjelang pertandingan menghadapi Azerbaijan.
Lituania juga memiliki sejarah pertemuan yang cukup berimbang saat menghadapi Azerbaijan.
Dari tiga pertemuan sebelumnya, Lituania mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, sedangkan pertemuan terakhir pada Maret 2019 berakhir tanpa gol alias 0-0.
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