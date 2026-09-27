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Andre Rizal Hanafi
Senin, 28 September 2026 | 01.47 WIB

Prediksi Norwegia vs Portugal: Haaland Tantang Ronaldo dalam Duel Panas UEFA Nations League

Penyerang timnas Norwegia Erling Haaland. (@herrelandslaget/Instagram) - Image

Penyerang timnas Norwegia Erling Haaland. (@herrelandslaget/Instagram)

JawaPos.com - Norwegia akan menghadapi Portugal pada matchday kedua Grup 4 UEFA Nations League A 2026-27 di Ullevaal Stadion, Oslo, Senin (28/9) dini hari WIB.

Laga tersebut menjadi salah satu pertandingan yang paling menarik perhatian karena mempertemukan dua tim yang sama-sama meraih kemenangan pada pertandingan pertama.

Norwegia berhasil menundukkan Denmark dengan skor 3-2, sedangkan Portugal mengawali kiprahnya dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales.

Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi dengan Erling Haaland menjadi ancaman utama bagi pertahanan Portugal.

Penyerang Manchester City itu memiliki catatan impresif bersama Timnas Norwegia dengan 64 gol dari 56 penampilan internasional.

Performa tersebut membuat Portugal harus memberikan perhatian ekstra terhadap pergerakannya di area pertahanan.

Selain Haaland, Norwegia juga memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan dukungan dari lini kedua.

Oscar Bobb diperkirakan kembali mendapat kesempatan bermain, sementara Andreas Schjelderup berpeluang masuk ke starting XI jika pelatih Stale Solbakken melakukan perubahan di lini serang.

Norwegia sendiri sedang menikmati perkembangan positif di level internasional. Setelah promosi dari League B, mereka kini menjalani musim pertama di League A UEFA Nations League.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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