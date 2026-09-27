Prediksi Skor Rumania vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Tricolorii Menang Tipis

Rumania diprediksi menang tipis atas Bosnia-Herzegovina pada Liga Nations UEFA 2026/2027 di Arena Nationala. (Dok. Timnas Rumania)
JawaPos.com — Rumania diprediksi menang tipis 2-1 atas Bosnia-Herzegovina pada matchday kedua Liga Nations UEFA 2026/2027 di Arena Nationala, Senin (29/9/2026) pukul 01.45 WIB. Tricolorii mengincar kemenangan perdana setelah kalah 1-2 dari Swedia, sedangkan Bosnia-Herzegovina datang dengan modal hasil imbang 0-0 melawan Polandia.
Rumania memang mengawali kiprah di Liga Nations UEFA dengan kekalahan 1-2 dari Swedia. Hasil tersebut membuat Tricolorii berada di posisi keempat Grup B dengan koleksi nol poin setelah pertandingan pertama.
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Kekalahan itu terasa mengecewakan karena kedua tim tidak terlalu banyak menciptakan momen berkualitas di sepertiga akhir lapangan. Penjaga gawang Ionut Radu juga dinilai seharusnya bisa mengantisipasi tembakan Alexander Isak yang menjadi salah satu pembeda dalam pertandingan tersebut.
Secara keseluruhan, Rumania mencatat empat kekalahan, satu hasil imbang, dan hanya dua kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka juga kebobolan 10 gol dan hanya sekali mencatat clean sheet dalam periode tersebut.
Namun, catatan kandang Rumania memberikan alasan untuk tetap percaya diri. Tricolorii memenangi empat pertandingan kandang terakhir, termasuk kemenangan 2-1 atas Wales pada Juni, dengan torehan 12 gol dalam rangkaian tersebut.
Bosnia-Herzegovina mengawali Liga Nations UEFA dengan hasil imbang tanpa gol ketika menghadapi Polandia. Hasil tersebut membuat Zmajevi mengoleksi satu poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara grup.
Pertahanan Bosnia-Herzegovina tampil cukup solid dalam pertandingan tersebut. Mereka mampu membatasi Polandia hanya menciptakan satu peluang besar sehingga berhasil mempertahankan gawangnya tanpa kebobolan selama 90 menit.
Masalah utama justru berada di sektor serangan. Hasil 0-0 melawan Polandia menjadi pertandingan kedua secara beruntun Bosnia-Herzegovina gagal mencetak gol, sekaligus menjadi laga kesembilan dalam 10 pertandingan terakhir ketika mereka hanya mampu mencetak maksimal satu gol.
Catatan tandang mereka juga belum meyakinkan. Bosnia-Herzegovina tidak pernah menang dalam lima pertandingan tandang terakhir dan menelan dua kekalahan dalam periode tersebut.
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Bosnia-Herzegovina sebenarnya memiliki catatan positif dalam pertemuan langsung melawan Rumania. Kemenangan pada pertandingan nanti akan menjadi kemenangan ketiga secara beruntun Bosnia-Herzegovina atas Tricolorii setelah pertemuan terakhir berakhir dengan skor 3-1 untuk Zmajevi.
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