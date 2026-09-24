Empat Aturan Disiplin yang Diterapkan Jürgen Klopp untuk Mengembalikan Performa Timnas Jerman

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JawaPos.com - Jürgen Klopp mulai membawa pendekatan baru setelah dipercaya menangani Timnas Jerman. Pelatih berusia 59 tahun itu dilaporkan memperkenalkan sejumlah aturan yang lebih ketat dibandingkan era Julian Nagelsmann.
Tujuannya bukan sekadar membuat para pemain lebih disiplin, tetapi juga membangun kembali rasa kebersamaan di dalam skuad.
Melansir Bavarian Football, berdasarkan laporan Christian Falk dan Julian Agardi dari Bild, ada empat perubahan utama yang segera diterapkan Klopp.
1. Wajib Tepat Waktu Saat Makan Malam
Aturan pertama berkaitan dengan ketepatan waktu. Pada era Nagelsmann, para pemain yang menginap di hotel tim masih diperbolehkan datang secara bertahap untuk makan malam, misalnya mulai pukul 19.00 atau 20.00.
Klopp kini ingin mengubah kebiasaan tersebut. Semua pemain harus hadir tepat waktu ketika jadwal makan malam dimulai.
Makan malam juga diharapkan tidak sekadar menjadi agenda untuk mengisi energi. Klopp ingin momen tersebut menjadi kesempatan bagi para pemain untuk duduk bersama, berinteraksi, dan bertukar ide. Dengan begitu, suasana kebersamaan di dalam tim bisa semakin kuat.
2. Ponsel Disimpan Menjelang Pertandingan
Perubahan kedua menyasar penggunaan telepon seluler. Pada hari pertandingan, para pemain akan diminta lebih fokus selama menjalani aktivitas persiapan, termasuk ketika melakukan pemanasan di gym atau mendapatkan pijatan.
Telepon tidak lagi menjadi bagian dari rutinitas tersebut. Sebaliknya, Klopp ingin para pemain menggunakan waktu tersebut untuk berkomunikasi langsung dengan rekan setim. Bahkan percakapan sederhana dengan pemain yang berada di meja perawatan sebelah dianggap lebih berguna untuk membangun koneksi antarpemain.
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